10
meneos
17
clics
Trump y el uso de las fuerzas armadas para implementar su agenda política
Las fuerzas armadas de EE. UU. tienen ahora un comandante en jefe que intenta romper su tradición no partidista y se centra en las amenazas internas, no en las extranjeras.
|
etiquetas
:
trump
,
fuerzas
,
armadas
,
implementar
,
agenda
8
2
0
K
103
politica
5 comentarios
relacionadas
#3
Kantinero
Me da que los estadounidenses van a conocer de primera mano lo que es una guerra de fuego real, no como estan acostumbrados en territorios remotos o en Jolivud
2
K
40
#4
Yorga77
#2
Dentro del País no, mandarlas contra enemigos, o futuros enemigos de Disparos Unidos. Pero mira lo que dice
#3
que posiblemente haya acertado.
0
K
15
#5
HeilHynkel
#4
Si eres un obrerote luchando por tu sueldo o derechos no tienen muchos reparos en mandarte a la Guardia Nacional a masacrarte.
0
K
16
#2
HeilHynkel
Mira qué cosas ... ahora resulta que lo del comodoro Perry o la invasión platanera de Nicaragua las patrocinaba El Corte Inglés.
0
K
16
#1
Yorga77
¿De verdad? No me había fijado.
0
K
15
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
Si eres un obrerote luchando por tu sueldo o derechos no tienen muchos reparos en mandarte a la Guardia Nacional a masacrarte.