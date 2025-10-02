edición general
Trump y el uso de las fuerzas armadas para implementar su agenda política

Las fuerzas armadas de EE. UU. tienen ahora un comandante en jefe que intenta romper su tradición no partidista y se centra en las amenazas internas, no en las extranjeras.

Kantinero #3 Kantinero
Me da que los estadounidenses van a conocer de primera mano lo que es una guerra de fuego real, no como estan acostumbrados en territorios remotos o en Jolivud
Yorga77 #4 Yorga77
#2 Dentro del País no, mandarlas contra enemigos, o futuros enemigos de Disparos Unidos. Pero mira lo que dice #3 que posiblemente haya acertado.
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#4

Si eres un obrerote luchando por tu sueldo o derechos no tienen muchos reparos en mandarte a la Guardia Nacional a masacrarte.
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Mira qué cosas ... ahora resulta que lo del comodoro Perry o la invasión platanera de Nicaragua las patrocinaba El Corte Inglés.
Yorga77 #1 Yorga77
¿De verdad? No me había fijado. :shit:
