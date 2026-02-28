Trump usa a su gabinete como un escudo protector. Ya no es suficiente

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, es un escudo para la brutal, y a veces fatal, aplicación de la ley de inmigración del gobierno de Trump. Pam Bondi, fiscala general, es el rostro de los esfuerzos del mandatario por vengarse judicialmente de sus antagonistas y eludir ese castigo para sus aliados. Pete Hegseth, secretario de Defensa, encarna la cruzada gubernamental contra los programas de diversidad y su falsa imagen de dureza. Y Howard Lutnick, el secretario de Comercio, es el “negociador de aranceles en jefe”...