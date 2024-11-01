Trump toma Venezuela: petróleo, poder y cambio de régimen | Mehdi Hasan y Vanessa Neumann (Eng)  

Vanessa Neumann —quien fue representante del gobierno interino de Juan Guaidó— ha expresado posturas favorables a la detención de Nicolás Maduro en distintas entrevistas tras los hechos de 2026. Durante la conversación, Hasan le plantea una comparación con Benjamin Netanyahu (quien enfrenta acusaciones internacionales), y ahí surge la polémica. Neumann sostiene que Maduro debería ser detenido mientras que Netanyahu no, lo que genera el momento polémico del debate.