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Trump sugiere que Putin podría estar ayudando a Irán (EN)

Trump sugiere que Putin podría estar ayudando a Irán (EN)

"Creo que él [Putin] podría estar ayudándolos un poco, sí, supongo. Y probablemente piensa que nosotros estamos ayudando a Ucrania, ¿verdad?" Trump dijo en una entrevista con Fox News.

| etiquetas: irán , rusia , eeuu , trump , putin
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7 comentarios
8 1 0 K 91 actualidad
YoSoyTuPadre #1 YoSoyTuPadre
Tiene una corazonada en ambos casos :troll:
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ixo #3 ixo
#1 Tiene una corazonada pedrada en ambos casos :wall:
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#7 omega7767
#1 igual se lo susurró el perro de Milei
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fofito #4 fofito
Un adelantado de la estrategia
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cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Menuda estupidez ¿Qué importa si Trump ya ha ganado la guerra?

PD: Lo de Ucrania ya tal...
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ur_quan_master #5 ur_quan_master
#2 Rusia está contraviniendo la famosa ley internacional conocida como Ley del Embudo por la cual EEUU se puede mear en el derecho internacional y el resto cuidadito.
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#6 capitan.meneito
Madre mia el Trump  media
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menéame