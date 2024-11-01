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Trump sugiere que Putin podría estar ayudando a Irán (EN)
"Creo que él [Putin] podría estar ayudándolos un poco, sí, supongo. Y probablemente piensa que nosotros estamos ayudando a Ucrania, ¿verdad?" Trump dijo en una entrevista con Fox News.
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#1
YoSoyTuPadre
Tiene una corazonada en ambos casos
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#3
ixo
#1
Tiene una
corazonada
pedrada en ambos casos
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#7
omega7767
#1
igual se lo susurró el perro de Milei
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#4
fofito
Un adelantado de la estrategia
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#2
cenutrios_unidos
Menuda estupidez ¿Qué importa si Trump ya ha ganado la guerra?
PD: Lo de Ucrania ya tal...
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#5
ur_quan_master
#2
Rusia está contraviniendo la famosa ley internacional conocida como Ley del Embudo por la cual EEUU se puede mear en el derecho internacional y el resto cuidadito.
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#6
capitan.meneito
Madre mia el Trump
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PD: Lo de Ucrania ya tal...