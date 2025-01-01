edición general
Trump sufre otro fallo de geografía llamando Leningrado a San Petersburgo [ENG]

Trump sufre otro fallo de geografía llamando Leningrado a San Petersburgo [ENG]

Escribiendo en Truth Social para quejarse de la “cobertura mediática muy injusta” sobre su próxima cumbre con el presidente ruso, dijo que la prensa llegaría incluso a afirmar que habría hecho un “mal acuerdo” aunque lograra un pacto para que Estados Unidos adquiriera “Moscú y Leningrado” sin ceder nada a cambio. El presidente parecía no estar al tanto de un detalle: la ciudad a la que llamó “Leningrado” en realidad se llama San Petersburgo, y tiene ese nombre desde que sus habitantes votaron por abandonar el nombre de la era soviética.

Verdaderofalso
Senil Biden Trump
2 K 60
Estoeslaostia
#2 Paleto. Inculto. Orgullo de Tonto.
Senil?
Puede ser.
Senil?
Puede ser.
1 K 28
Verdaderofalso
#6 delincuente
0 K 20
jonolulu
No sé, pero a mi no me parece un lapsus, y no es por justificar a alguien que está jodido de la olla
1 K 23
Grahml
Para fake news él mismo, que se inventa historias dementes, inventándose ciudades que no existen, para hacerse la víctima  media
0 K 20
Aokromes
#1 bueno, existe el OBLAST de leningrado, alrededor de la ciudad de san petersburgo :-)
0 K 11
Romfitay
Podría no deberse a su senilidad sino a su más cateta ignorancia.
0 K 11
Aokromes
#9 siendo yanki es lo mas probable.
0 K 11
Tiranoc
Su fuente de información es el call of duty.
0 K 8

