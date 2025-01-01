Trump sufre otro fallo de geografía llamando Leningrado a San Petersburgo [ENG]

Escribiendo en Truth Social para quejarse de la “cobertura mediática muy injusta” sobre su próxima cumbre con el presidente ruso, dijo que la prensa llegaría incluso a afirmar que habría hecho un “mal acuerdo” aunque lograra un pacto para que Estados Unidos adquiriera “Moscú y Leningrado” sin ceder nada a cambio. El presidente parecía no estar al tanto de un detalle: la ciudad a la que llamó “Leningrado” en realidad se llama San Petersburgo, y tiene ese nombre desde que sus habitantes votaron por abandonar el nombre de la era soviética.