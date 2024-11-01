Trump: "Sólo dos cosas he recibido de la ONU, una escalera mecánica rota y un teleprompter averiado" [ENG]

El presidente de EE. UU., Donald Trump, se burló de las Naciones Unidas durante su discurso después de enfrentarse a una escalera mecánica averiada y a un teleprompter inoperante. Usó estos dos incidentes para ilustrar sus quejas más amplias sobre el organismo internacional. ¿Se ampliará aún más la brecha EE. UU.–India? Trump probablemente utilice su discurso en la Asamblea General de la ONU para reavivar su afirmación sobre el alto el fuego entre India y Pakistán.
“Puse fin a siete guerras y ni siquiera recibí una llamada telefónica de la ONU ofreciendo ayuda para cerrar el acuerdo. Todo lo que obtuve de la ONU fue una escalera mecánica que, al subir, se detuvo justo en medio, y un teleprompter que no funcionaba. Muchas gracias.”
Discurso para el olvido.
Para mi, el presidente de los Estados UNidos que necesitaba el mundo para despertar de una vez. Esperemos que se haya tomado nota. China lo hizo hace años. Europa estaba aletargada y sigue sin tener un presidente ocurrente como este señor.