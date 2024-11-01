edición general
Trump: "Sólo dos cosas he recibido de la ONU, una escalera mecánica rota y un teleprompter averiado" [ENG]

El presidente de EE. UU., Donald Trump, se burló de las Naciones Unidas durante su discurso después de enfrentarse a una escalera mecánica averiada y a un teleprompter inoperante. Usó estos dos incidentes para ilustrar sus quejas más amplias sobre el organismo internacional. ¿Se ampliará aún más la brecha EE. UU.–India? Trump probablemente utilice su discurso en la Asamblea General de la ONU para reavivar su afirmación sobre el alto el fuego entre India y Pakistán.

antesdarle
Este hombre es una parodia de si mismo
Grahml
Me encanta esta imagen.  media
Verdaderofalso
#4 va a quedar en la historia como un líder delincuente, mentiroso, fascista e inútil
SeñorPresunciones
The king is naked! It's all lies!
Grahml
Trump en su más pura esencia en la ONU:


“Puse fin a siete guerras y ni siquiera recibí una llamada telefónica de la ONU ofreciendo ayuda para cerrar el acuerdo. Todo lo que obtuve de la ONU fue una escalera mecánica que, al subir, se detuvo justo en medio, y un teleprompter que no funcionaba. Muchas gracias.”

x.com/Acyn/status/1970493923769622955


Discurso para el olvido.
javibaz
Perdone señor emperador por no agasajarlo como merece. ¿Se puede dar más vergüenza ajena?
XXguiriXX
La política es la ciencia de hacer lo imposible, posible. Por tanto Trump es el mayor fracaso de la derecha mundial, que digo, del mundo contemporáneo. El epítome de la decadencia de las potencias occidentales.
Connect
Una cena distendida con este tipo, debía ser un hartón de reir. Por payaso, pero tambien por ocurrente.
Para mi, el presidente de los Estados UNidos que necesitaba el mundo para despertar de una vez. Esperemos que se haya tomado nota. China lo hizo hace años. Europa estaba aletargada y sigue sin tener un presidente ocurrente como este señor.
Pertinax
Cuatro hostias bien dadas deberías haber recibido, gañán.
sliana
ah, la ironia... cuando acusaba al abuelete biden de usar el teleprompter y ser demasiado viejo para gobernar... y se convierte en un anciano de la misma edad que criticaba que demuestra no estar a la altura de lo que espera de si mismo. no hay palomitas suficientes.
