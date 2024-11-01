Trump sobre el tiroteo: "No estaba preocupado. Entiendo la vida; vivimos en un mundo loco"

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este domingo en una entrevista que "no estaba preocupado" cuando se enteró del tiroteo que obligó a evacuarlo a él y varios miembros de su Gabinete cuando cenaban en un evento de gala celebrado en la víspera en Washington. "No estaba preocupado. Entiendo la vida. Vivimos en un mundo loco", aseguró Trump en una entrevista con el programa '60 minutos' de la cadena CBS. Trump también comentó la reacción de la primera dama, Melania Trump, que se encontraba junto a él en la mesa presidencial del eve