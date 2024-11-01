Trump sobre Putin: "Me ha decepcionado mucho"

Donald Trump dijo este jueves que Vladímir Putin le ha “decepcionado” y que la guerra de Ucrania es “más difícil de lo que creía” El presidente de Estados Unidos dice que la guerra de Ucrania "no afecta a Estados Unidos" y que está en desacuerdo con el plan del Reino Unido de reconocer Palestina
la guerra de Ucrania es “más difícil de lo que creía”
Menos mal que solo quedan dos semanas de crímenes ruskis.
"Si estupidez ha sobrepasado todas mis expectativas."
Las apariencias engañan.
Soy incapaz de seguir el pensamiento de un idiota. Vete a saber lo que corre dentro de esa cabeza.