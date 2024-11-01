edición general
Trump sobre Putin: "Me ha decepcionado mucho"

Donald Trump dijo este jueves que Vladímir Putin le ha “decepcionado” y que la guerra de Ucrania es “más difícil de lo que creía” El presidente de Estados Unidos dice que la guerra de Ucrania "no afecta a Estados Unidos" y que está en desacuerdo con el plan del Reino Unido de reconocer Palestina

#4 sarri
“Estoy dispuesto a hacer otras cosas, pero no mientras la gente por la que estoy luchando siga comprando petróleo de Rusia”, dijo Trump en referencia a los países de la Unión Europea que no han dejado de comprar combustibles fósiles rusos (incluido España) pese a las sanciones a Moscú. Si los ingresos rusos por la venta de gas y petróleo caen, según él, “Putin no tendrá opción y dejará esa guerra”.…   » ver todo el comentario
EsanZerbait #2 EsanZerbait
Este tío es muy idiota:
la guerra de Ucrania es “más difícil de lo que creía”
Pertinax #1 Pertinax *
Recuerdo el comentario de un ínclito putinista meneante hará como un año sobre Trump y la guerra: "Esto se acaba". Son genios, y hacen juego con este gañán.

Menos mal que solo quedan dos semanas de crímenes ruskis.
calde #7 calde
Yo sobre Trump:

"Si estupidez ha sobrepasado todas mis expectativas."
TripleXXX #6 TripleXXX
Seguramente, a pesar de sus machofotos, no la tenía tan gorda como él esperaba.

Las apariencias engañan.
#3 pozz
Trump es un tonto que se cree listo, y para la historia, va a quedar como un payaso que hizo tremendo ridiculo ante un dictador terrorista como Putin.
#5 akyrna
la guerra de Ucrania es “más difícil de lo que creía”

Soy incapaz de seguir el pensamiento de un idiota. Vete a saber lo que corre dentro de esa cabeza.
