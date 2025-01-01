edición general
Trump sobre el gobernador de California, Gavin Newsom: «Gavin "Newscum" es un incompetente, tiene un buen discurso de gilipolleces, pero nada más» [ENG]

El presidente de Estados Unidos subió al escenario en la capital del país esta tarde para hablar sobre la introducción de una serie de nuevos y estrictos controles federales sobre las fuerzas de seguridad locales, dirigidos contra delincuentes y personas sin hogar. Los importantes cambios, dijo, “comenzarán con fuerza” en el D. C. gobernado por demócratas y podrían extenderse a otras ciudades de la costa este con una fuerte base azul, como Nueva York y Baltimore.

Andreham #2 Andreham
En un pais donde estas a un mal esguince de convertirte en un sin techo la gente aplaudiendo que los quiten de las calles porque molestan.
#3 Toponotomalasuerte
#2 es que es feo que les recuerden como van a acabar cuando no puedan pagar sus créditos de vivienda, estudios y salud. Que es por lo que se endeuda un yanki medio.
#1 Grahml
Los dos mastuerzos lameculos de al lado, la recauchutada de turno y el borrachuzo, pareciera que no se inmutan, pero hasta a ellos les parece un circo la que está montando Trump para despistar del tema Epstein:

x.com/TrumpWarRoom/status/1954929540595388816
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
#4 A ver, que por aquí hay mucho que se va a dar por aludido (porloquesea) y que suelen responder con el "llamáis nazi a cualquiera". xD
