Trump sobre el gobernador de California, Gavin Newsom: «Gavin "Newscum" es un incompetente, tiene un buen discurso de gilipolleces, pero nada más» [ENG]  

El presidente de Estados Unidos subió al escenario en la capital del país esta tarde para hablar sobre la introducción de una serie de nuevos y estrictos controles federales sobre las fuerzas de seguridad locales, dirigidos contra delincuentes y personas sin hogar. Los importantes cambios, dijo, “comenzarán con fuerza” en el D. C. gobernado por demócratas y podrían extenderse a otras ciudades de la costa este con una fuerte base azul, como Nueva York y Baltimore.