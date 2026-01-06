Trump secuestra al presidente Maduro, ataca el petróleo venezolano y abandona el lema "Estados Unidos primero" | The Daily Show [ENG]  

Jon Stewart analiza en profundidad el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de la administración Trump, la colusión de Trump con compañías petroleras para explotar los recursos de Venezuela y el surgimiento de la "Doctrina Donroe" mientras Trump amenaza con más adquisiciones internacionales.
Ojo al dato
Ha bombardeado los mismos que Obama (Premio Nobel de la Paz) en 2016. Obama bombardeó Afganistán, Irak, Libia, Pakistán, Somalia, Siria y Yemen ese año
Trump no es una excepción en el proceder de EEUU.
De nuevo. Trump no es ninguna excepción. Los demócratas no son menos beligerantes.
Yo ahora te podría contestar que Clinton ordenó una campaña de bombardeos contra Yugoslavia sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU. Lyndon Johnson se inventó lo del Golfo de Tonkin para empezar la guerra de Vietnam mintiendo a todo el mundo. Y te podría dar los ejemplos de periodistas asesinados por EE. UU. en guerras demócratas como Mohammed Shafi, Samir… » ver todo el comentario
Venezuela son los primeros en sufrirlo. Que se prepare el resto del mundo si no protegen sus recursos.
Bueno, tienes aquí a Pozi, Suputapluma, Fondondeltó, etc con un ataque de priapismo con Trump. Eso sin contar a toda la gUSAnera, Ursula, Feijoo, Lady Menguele de Quirón, etc .... que están todos extasiados.