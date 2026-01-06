edición general
22 meneos
56 clics
Trump secuestra al presidente Maduro, ataca el petróleo venezolano y abandona el lema "Estados Unidos primero" | The Daily Show [ENG]

Trump secuestra al presidente Maduro, ataca el petróleo venezolano y abandona el lema "Estados Unidos primero" | The Daily Show [ENG]  

Jon Stewart analiza en profundidad el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de la administración Trump, la colusión de Trump con compañías petroleras para explotar los recursos de Venezuela y el surgimiento de la "Doctrina Donroe" mientras Trump amenaza con más adquisiciones internacionales.

| etiquetas: jon stewart , trump , maduro , venezuela , the daily show
18 4 0 K 177 actualidad
15 comentarios
18 4 0 K 177 actualidad
Comentarios destacados:    
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso *
Es el presidente norteamericano que más países ha bombardeado en su primer año de mandato.

Ojo al dato
2 K 43
#8 Tronchador.
#6 Normal, no le dieron el nobel de la paz.
0 K 7
#9 Raúl63
#8 A la siguiente se lo dan,por la cuenta que les trae.
0 K 6
#10 nadapasista
#8 ehhh, cuidao que Corina puja... petroleo + 1/2 de nobel, esta todo muy abierto
es.euronews.com/2026/01/06/maria-corina-machado-trump-tension-politica
0 K 6
TooBased #11 TooBased
#6 La afirmación es un poco tramposa. Ya que lo estás limitando al primer año de mandato, aunque es el segundo mandato de Trump.

Ha bombardeado los mismos que Obama (Premio Nobel de la Paz) en 2016. Obama bombardeó Afganistán, Irak, Libia, Pakistán, Somalia, Siria y Yemen ese año

Trump no es una excepción en el proceder de EEUU.
0 K 20
Verdaderofalso #12 Verdaderofalso
#11 lleva más ataques en un año que Biden en 4
0 K 20
TooBased #13 TooBased *
#12 Biden bombardeó más países en 4 años que George W. Bush en 8…

De nuevo. Trump no es ninguna excepción. Los demócratas no son menos beligerantes.
0 K 20
Verdaderofalso #14 Verdaderofalso *
#13 Bush entró en Irak al margen de la comunidad internacional con el apoyo de UK y España (el trío de las Azores) que perjuraban que allí había armas de destrucción masiva y había que creerles, mintiendo a los ojos de todo el mundo, son se cometieron crímenes de guerra y asesinaron a un periodista español
0 K 20
TooBased #15 TooBased *
#14 Cada vez que te doy un dato que contradice lo que dices, sacas algo nuevo intentando hacer un "y ellos más"...

Yo ahora te podría contestar que Clinton ordenó una campaña de bombardeos contra Yugoslavia sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU. Lyndon Johnson se inventó lo del Golfo de Tonkin para empezar la guerra de Vietnam mintiendo a todo el mundo. Y te podría dar los ejemplos de periodistas asesinados por EE. UU. en guerras demócratas como Mohammed Shafi, Samir…   » ver todo el comentario
0 K 20
tul #3 tul *
que continue adquiriendo porfavar! espero que termine pronto de robar groenlandia y empiece ya la anexion de canarias que me quiero descojonar viendo al perro, al frijol y al abascal explicandonos porque regalarles a los gringos otro trozo de la indivisible es algo bueno xD
1 K 20
TooBased #5 TooBased *
Diría que para robar el petróleo de Venezuela, sí que tiene a EEUU en mente primero...

Venezuela son los primeros en sufrirlo. Que se prepare el resto del mundo si no protegen sus recursos.
0 K 20
gale #1 gale
¿No va a tener ninguna repercusión el el futuro el hecho de que USA se esté ganando la antipatía de medio planeta?
1 K 17
FueraSionistasdeMeneame #2 FueraSionistasdeMeneame
#1 No les vamos a dejar entrar en Eurovision
7 K 68
HeilHynkel #4 HeilHynkel
#1

Bueno, tienes aquí a Pozi, Suputapluma, Fondondeltó, etc con un ataque de priapismo con Trump. Eso sin contar a toda la gUSAnera, Ursula, Feijoo, Lady Menguele de Quirón, etc .... que están todos extasiados.
2 K 38
#7 pascuaI
#1 ¿Te refieres a que si los países que somos satélites de USA vamos decir algo en contra de USA?
1 K 13

menéame