Trump restó importancia a que los profesores tuvieran relaciones sexuales con estudiantes en 2012 [ENG]  

En una entrevista de junio de 2012 con Extra, en Miss Estados Unidos, se le preguntó al copropietario del certamen, Donald Trump, sobre casos de profesoras que tuvieron relaciones sexuales con estudiantes varones menores de edad. Trump restó importancia y dijo: “No creo que los estudiantes varones se hayan sentido perjudicados por ello. De hecho, van por ahí alardeando de ello, según tengo entendido. Así que, sabes, no veo que se produzcan mucho daños.”
| etiquetas: miss , trump , profesoras , estudiantes , relacion , sexual , menores , 2012