Trump respalda un proyecto de ley para imponer aranceles del 500% a los países que apoyen a Rusia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado su apoyo al proyecto de ley que prevé la imposición de aranceles del 500% sobre aquellos países que apoyen a Rusia, como China, India y Brasil, en un intento por presionar a Moscú para que ponga fin a la invasión de Ucrania, que se acerca ya a su cuarto año. El senador Lindsey Graham ha informado de que la medida ya cuenta con la aprobación del presidente y ha destacado que se trata de una legislación "de vital importancia" para abordar la guerra.

