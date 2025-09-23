edición general
Milei rescatado por Trump

El anuncio de un salvavidas económico de Estados Unidos llega en un momento crucial para el Gobierno ultraderechista de Argentina

Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
Miembro destacado de la IF necesita ayuda internacional con un bukkake de dinero porque se le cae el chiringuito y se destapa la mentira de su proyecto.

Es hora de activar la fachaseñal
6 K 78
ostiayajoder #4 ostiayajoder *
#3 literalmente:

Es eso xD

Italia tb le va a soltar pasta.
1 K 16
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso
#4 tiririririirriiii música de Batman de los 80 xD
0 K 20
ostiayajoder #1 ostiayajoder
Vaya, parece q el fiel seguidor de Miley puede estar contento: le van a dar mucho dinero para q Argentina no colapse antes de las elecciones....

Asi de bien va: iba a colapsar por culpa de las politicas neoliberales y por eso le meten pasta sus amigos ultras.
3 K 33
pepel #2 pepel
Que no es ultraderechista, joder; es anarco-capitalista.
0 K 20
Cantro #5 Cantro
#2 veamos: virulencia contra cualquier cosa a lo que él considere izquierda

Ningún respeto por cualquiera que piense diferente

Se mete en aquelarres de la ultraderecha, recibe premios de la ultraderecha, se da arrumacos con la ultraderecha y es auxiliado por la ultraderecha

Tal y como están las cosas, solo es una raza más dentro de ese zoo
3 K 35
valandildeandunie #9 valandildeandunie
Pero no decía el follahermanas que pedir deuda era de zurdos?
0 K 13
SeñorPresunciones #6 SeñorPresunciones
Pan para hoy, hambre y humillación para el pueblo argentino de mañana.
0 K 12
Kantinero #8 Kantinero
Milei, las ayudas son socialistas, aunque viajen de ultraderecha a ultraderecha..
0 K 12

