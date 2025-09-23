·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6238
clics
La epidemia silenciosa que está acabando con el amor
5185
clics
La portada de Lecturas que puede servir como prueba para que Ayuso acabe pagando por los delitos de su novio
5235
clics
Portadas incómodas de álbumes cristianos con títulos hilarantemente erróneos (ENG)
6607
clics
Tenso intercambio de diplomático chino con oficial israelí en el foro de Xiangshan
4674
clics
Magistral Joaquín Reyes ante Soto Ivars "Cancelación: antes había un consenso: ser racista está mal"
más votadas
526
La Fundación Gates premia a Pedro Sánchez por su contribución al desarrollo sostenible
394
Kirian, tras superar otro linfoma: “La sanidad pública me ha dado la vida dos veces; estoy encantado de pagar el 47% de IRPF”
434
Sánchez en la conferencia sobre Palestina en la ONU: “Es un acto de rebeldía moral ante la indiferencia y ante el olvido”
399
Ayuso descubre horrorizada que la kale borroka, además de España, controla los gobiernos de Reino Unido, Francia y Portugal
443
A Trump le falla la estrategia: su subida de aranceles a la UE hace que el 26% de los europeos rechace los productos de EEUU
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
16
clics
Milei rescatado por Trump
El anuncio de un salvavidas económico de Estados Unidos llega en un momento crucial para el Gobierno ultraderechista de Argentina
|
etiquetas
:
trump
,
argentina
,
rescate
,
neoliberalismo
,
ruina
3
0
0
K
32
politica
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
0
0
K
32
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Verdaderofalso
*
Miembro destacado de la IF necesita ayuda internacional con un bukkake de dinero porque se le cae el chiringuito y se destapa la mentira de su proyecto.
Es hora de activar la fachaseñal
6
K
78
#4
ostiayajoder
*
#3
literalmente:
Es eso
Italia tb le va a soltar pasta.
1
K
16
#7
Verdaderofalso
#4
tiririririirriiii música de Batman de los 80
0
K
20
#1
ostiayajoder
Vaya, parece q el fiel seguidor de Miley puede estar contento: le van a dar mucho dinero para q Argentina no colapse antes de las elecciones....
Asi de bien va: iba a colapsar por culpa de las politicas neoliberales y por eso le meten pasta sus amigos ultras.
3
K
33
#2
pepel
Que no es ultraderechista, joder; es anarco-capitalista.
0
K
20
#5
Cantro
#2
veamos: virulencia contra cualquier cosa a lo que él considere izquierda
Ningún respeto por cualquiera que piense diferente
Se mete en aquelarres de la ultraderecha, recibe premios de la ultraderecha, se da arrumacos con la ultraderecha y es auxiliado por la ultraderecha
Tal y como están las cosas, solo es una raza más dentro de ese zoo
3
K
35
#9
valandildeandunie
Pero no decía el follahermanas que pedir deuda era de zurdos?
0
K
13
#6
SeñorPresunciones
Pan para hoy, hambre y humillación para el pueblo argentino de mañana.
0
K
12
#8
Kantinero
Milei, las ayudas son socialistas, aunque viajen de ultraderecha a ultraderecha..
0
K
12
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Es hora de activar la fachaseñal
Es eso
Italia tb le va a soltar pasta.
Asi de bien va: iba a colapsar por culpa de las politicas neoliberales y por eso le meten pasta sus amigos ultras.
Ningún respeto por cualquiera que piense diferente
Se mete en aquelarres de la ultraderecha, recibe premios de la ultraderecha, se da arrumacos con la ultraderecha y es auxiliado por la ultraderecha
Tal y como están las cosas, solo es una raza más dentro de ese zoo