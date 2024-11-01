Trump redobla los tambores de guerra sobre Maduro y Petro mientras corre al rescate de Milei

El presidente de EEUU amenaza con “operaciones terrestres” mientras aumenta el despliegue del Ejército en la región y se elevan a diez los ataques extrajudiciales de embarcaciones en el Caribe y el Pacífico con al menos 43 muertos. Un portaaviones se acerca a Colombia y Venezuela. La presencia militar en la zona no deja de aumentar desde hace semanas. Y este viernes se ha conocido el décimo ataque contra una embarcación en aguas internacionales, lo que eleva a 43 personas asesinadas en estas ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército