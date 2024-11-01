edición general
7 meneos
7 clics
Trump redobla los tambores de guerra sobre Maduro y Petro mientras corre al rescate de Milei

Trump redobla los tambores de guerra sobre Maduro y Petro mientras corre al rescate de Milei

El presidente de EEUU amenaza con “operaciones terrestres” mientras aumenta el despliegue del Ejército en la región y se elevan a diez los ataques extrajudiciales de embarcaciones en el Caribe y el Pacífico con al menos 43 muertos. Un portaaviones se acerca a Colombia y Venezuela. La presencia militar en la zona no deja de aumentar desde hace semanas. Y este viernes se ha conocido el décimo ataque contra una embarcación en aguas internacionales, lo que eleva a 43 personas asesinadas en estas ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército

| etiquetas: trump , guerra , contra , maduro , petro , rescata , a milei
5 2 0 K 72 actualidad
5 comentarios
5 2 0 K 72 actualidad
aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro
"lo que eleva a 43 personas asesinadas"
Por fin alguien habla con propiedad
2 K 32
Herumel #1 Herumel
Para el futuro, que se nos olvide el tema de llamarles "aliados" , esa falacia hay que desterrarla, son los amos, y nosotros no somos los vasallos.
0 K 12
tul #4 tul
#1 hombre vasallos si que somos, llevamos siendolo desde que el patascortas vendio la soberania del pais a los gringos a cambio de que le perpuaran en la poltrona
0 K 12
sotillo #3 sotillo
Atacando el socialismo para esclavizar el continente
0 K 10
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#3 Quiere que todos sean como Milei, un pelota y un vende patrias.
0 K 20

menéame