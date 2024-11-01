Trump recauda 1.900 millones de dólares para proyectos políticos y renovaciones de la Casa Blanca

Una fuente aseguró que el republicano ha estado trabajando en la recaudación de fondos "desde que asumió el cargo y no va a parar". La recaudación, informada primero por Axios, se ha dado gracias a una variedad de donantes corporativos. Además, sus asesores dijeron que esperan que la cifra aumente. Ningún presidente ha recaudado tanto dinero, tan rápido, por tantas razones diferentes.
| etiquetas: trump , financiado , patrocinadores , casa blanca , eeuu
Lo que no puede ser es que un estado se dedique a hacer cosas asi al tun tun pensando en toda la sociedad, lo suyo es que priorice en quien se las pueda pagar
Será porque ningún presidente, primero, no es un delincuente condenado, dos, ningún presidente ha roto el récord de financiación en campaña electoral por el nombre más rico del mundo, tercero, ninguno ha amasado tanto dinero en una presidencia… (podemos seguir)
Que trabajen los romanos que pe eso tiene el pecho de chapa.
Trump va a devolver el favor a todas las lobbies que han invertido en su proyecto de tiranía made in USA, creando leyes que les favorezcan a costa de seguir sangrando a su ciudadanía.
Es el mercado amigos
