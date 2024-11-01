edición general
Trump recauda 1.900 millones de dólares para proyectos políticos y renovaciones de la Casa Blanca

Una fuente aseguró que el republicano ha estado trabajando en la recaudación de fondos "desde que asumió el cargo y no va a parar". La recaudación, informada primero por Axios, se ha dado gracias a una variedad de donantes corporativos. Además, sus asesores dijeron que esperan que la cifra aumente. Ningún presidente ha recaudado tanto dinero, tan rápido, por tantas razones diferentes.

skaworld #2 skaworld
Los impuestos son cosa de rojos y maricones, la gente de bien, que nutre un pais no paga a papá estado para que realize las cosas que se tienen que realizar. Si quieres que se haga algo donas y si no tienes para donar pos a currar jipi.
Lo que no puede ser es que un estado se dedique a hacer cosas asi al tun tun pensando en toda la sociedad, lo suyo es que priorice en quien se las pueda pagar
10 K 134
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#3 #2 Ningún presidente ha recaudado tanto dinero, tan rápido, por tantas razones diferentes.

Será porque ningún presidente, primero, no es un delincuente condenado, dos, ningún presidente ha roto el récord de financiación en campaña electoral por el nombre más rico del mundo, tercero, ninguno ha amasado tanto dinero en una presidencia… (podemos seguir) xD
3 K 60
skaworld #8 skaworld
#5 El caso es no reconocer los logros indiscutibles de Trump, ahora vendras con que tampoco ha detenido guerras, construido muros o ganado el pelo Pantenne 2025
0 K 12
#9 doppel
#2 trabajar es de pobres
1 K 31
SeñorPresunciones #10 SeñorPresunciones
#9 Pues sí.
Que trabajen los romanos que pe eso tiene el pecho de chapa.
0 K 12
efectogamonal #4 efectogamonal
Traducción

Trump va a devolver el favor a todas las lobbies que han invertido en su proyecto de tiranía made in USA, creando leyes que les favorezcan a costa de seguir sangrando a su ciudadanía.

Es el mercado amigos {0x1f525}
3 K 55
Spirito #7 Spirito
#4 Así es.

Por cierto, ando ahora por Gamonal.
0 K 9
themarquesito #3 themarquesito
Lo siguiente será poner una verja nueva en la Casa Blanca, con las letras "Welcome to the White House, sponsored by Palantir"
2 K 54
Spirito #6 Spirito
Un país enfermo, ultrareligioso cristiano, donde el Dios del dinero es lo que importa.
1 K 17
Antipalancas21 #13 Antipalancas21
#6 Bueno cristiano, en EEUU hay mas de 200 religiones activas.
0 K 16
shinjikari #11 shinjikari
Y todo el mundillo liberal mirando al techo y silbando. Como siempre, de la mano de los nazis.
0 K 10
#12 maestrodenada
Y seguimos dando paso hacia gilead
0 K 9
nosomosnaiderl #1 nosomosnaiderl
Business people.
0 K 7

