Trump se quedó sin fondos por la caída del presupuesto, en medio del rescate a la Argentina

El fracaso de las negociaciones con los demócratas se produjo mientras crecen las presiones para que no se concrete la ayuda financiera a Milei. La crisis presupuestaria en Estados Unidos no pudo llegar en peor momento para Milei, que se aferra a la ayuda de Trump para llegar con aire a las elecciones de octubre. La semana pasada, el secretario del Tesoro anunció un inédito paquete de ayuda que incluiría un swap por 20 mil millones de dólares, la posibilidad de que EEUU compre bonos argentinos y un préstamo directo del Fondo de Estabilización

| etiquetas: trump , milei , extrema derecha , argentina , eeuu , rescate
9 comentarios
GEP_Gun #1 GEP_Gun *
cachis, en el peor momento trump saca la motosierra justo cuando iba a ayudar a los argentinos su amigo sirviente milei... que pena, no? :troll:
5 K 70
obmultimedia #8 obmultimedia
#1 Todo planeado, Milei le ha puesto el culo como fiel perro y Trump le da el latigazo.
1 K 22
Catacroc #7 Catacroc
#5 Hombre, puesto que les estan comprando la soja a los argentinos pueden hacer como con el petroleo de Venezuela. Te doy dinero por adelantado pero la soja de los proximos años me la llevo a precio de risa hasta que me hayas devuelto lo prestado. Pan para hoy, hambre para mañana. Esa frase no se ha inventado hoy, pero siempre hay gente a la que aplicarla.
1 K 26
#9 MPR
#7 Ese tipo de cosas es justo lo que haría EE. UU. con cualquier otro país, por aquello de que ellos son los que mandan y prefieren forrarse hoy mañana ya veremos, que lo mismo gobiernan los otros, y a las malas siempre quedan muchos más países a los que joder ayudar.

En cambio China lo mismo prefiere tener un socio comercial a largo plazo en vez de joderle hoy y no tener nada mañana, para China hacer lo que tú dices también sería pan para hoy y hambre para mañana, perderían los dos, y China no se caracteriza por pensar en corto plazo y por los bandazos de los cambios de gobierno.
0 K 8
#3 Mandri20
La caida de Milei se acerca!!
2 K 23
#5 MPR *
#3 Todavía queda la posibilidad de que los zurdos de mierda chinos le salven el culo con un préstamo en unas condiciones mucho mejores que las de EE. UU.

Tendría su gracia.
1 K 15
salteado3 #4 salteado3 *
El imperio caerá por bancarrota; ya no pueden ni prestar para atrapar países...

El momento épico será cuando ya no les alcance para pagar a los militares y empiecen ahí los despidos masivos; nos vamos a ahorrar varias guerras.
1 K 22
#2 Pitchford *
Ya verás como un swap (que no sé lo que es) sí que puede sacar de algún sitio..
0 K 20
angelitoMagno #6 angelitoMagno
¿Pero Milei no había bajado impuestos? ¿No ha funcionado la curva de Laffer?
0 K 17

