Trump se quedó sin fondos por la caída del presupuesto, en medio del rescate a la Argentina

El fracaso de las negociaciones con los demócratas se produjo mientras crecen las presiones para que no se concrete la ayuda financiera a Milei. La crisis presupuestaria en Estados Unidos no pudo llegar en peor momento para Milei, que se aferra a la ayuda de Trump para llegar con aire a las elecciones de octubre. La semana pasada, el secretario del Tesoro anunció un inédito paquete de ayuda que incluiría un swap por 20 mil millones de dólares, la posibilidad de que EEUU compre bonos argentinos y un préstamo directo del Fondo de Estabilización