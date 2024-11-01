Los Trump y Putin, parodiados en una ópera cómica en Londres

Un diario ficticio de Melania Trump es el punto de partida de Melania: The Opera, con música de la compositora y también soprano Melinda Hughes y del pianista Jeremy Limb. Hughes incorporó el personaje en su cabaret Weimar & Back. “Su silencio nos inquietaba”, asegura Hughes en declaraciones al periódico madrileño respecto de la poca visibilidad de la primera dama en las actividades oficiales. “Por eso en las manifestaciones todas gritábamos: ¡Melania, parpadea dos veces si necesitas ayuda!”.