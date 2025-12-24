edición general
Trump propone quitar licencias a canales de televisión que lo critiquen

Trump propone quitar licencias a canales de televisión que lo critiquen

El mensaje publicado en su red social fue: "Si los noticieros de las cadenas y sus programas nocturnos son casi 100% negativos para el presidente Donald J. Trump, MAGA (nombre del movimiento Make America Great Again) y el Partido Republicano, ¿no deberían cancelarse sus valiosas licencias de transmisión? ¡Yo digo que sí!" Aprovechó para arremeter contra el presentador Stephen Colbert: "es un desastre patético, sin talento ni nada necesario para el mundo del espectáculo."

Sandevil
Censura woke!!
10
blak
#2 Cancel culture!
1
Verdaderofalso
Kim o Sadam estarían orgullosos.
4
HeilHynkel
#1

O Esperanza Aguirre. :roll:
2
tul
#1 cada dia que pasa kim demuestra ser un lider mucho mas respetable que el orangutan naranja
0
TheIpodHuman
Y lo proximo ¿que sera? ¿Quemar en la hoguera a todos los disidentes de Zanahorio como en la Edad Media?

Estados Juntitos de America, el pais de la libertad.. pues al paso que van les esta quedando un pais precioso.. :clap: :wall:
2
UnbiddenHorse
En breve en sus pantallas Aló Presidente
2
Skiner
#3 Su versión sera Hello Mr.President! :troll:
0
Arzak_
Pero los dictadores son Petro y Maduro 8-D
0
vviccio
¡Viva la libertad carajo!.
0
ostiayajoder
Creo q llevo tiempo diciendolo por aqui:

Este, Maduro, Orban y Putin son las democracias iliberales de el mundo actual. Es lo q nos venden estos y es lo q tendremos en casa en breves.

Los q tanto dan la tabarra con Venezuela nos van a imponer un regimen similar en todo. Al menos en todo lo objetivamemte malo.
0
Pepepistolas
El payaso este se ha convertido en un P.. tirano. Adios a USA -Que penita..
0

