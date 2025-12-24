Trump propone quitar licencias a canales de televisión que lo critiquen

El mensaje publicado en su red social fue: "Si los noticieros de las cadenas y sus programas nocturnos son casi 100% negativos para el presidente Donald J. Trump, MAGA (nombre del movimiento Make America Great Again) y el Partido Republicano, ¿no deberían cancelarse sus valiosas licencias de transmisión? ¡Yo digo que sí!" Aprovechó para arremeter contra el presentador Stephen Colbert: "es un desastre patético, sin talento ni nada necesario para el mundo del espectáculo."