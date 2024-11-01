edición general
7 meneos
15 clics
Trump prometió que su visa “dorada” sería un éxito, pero solo una persona ha sido aprobada

Cuando presentó el plan en febrero, el secretario de Comercio de Donald Trump, Howard Lutnick, afirmó que 200.000 personas estaban dispuestas a pagar un millón de dólares cada una por el programa de visas “doradas”. Sin embargo, más de un año después, la administración solo ha aprobado a una persona, cuya identidad no se ha dado a conocer.

| etiquetas: howard lutnick , trump , green card , golden visa , eeuu , visado , fracaso
6 1 0 K 79 actualidad
4 comentarios
OdaAl #1 OdaAl
Una mentira mas de Mister Zanahorio
2 K 47
#2 Grahml *
#1 "Lutnick aseguró que hay “cientos de personas en la cola” que ya pagaron la tarifa de 15.000 dólares para aplicar, aunque solo una ha sido aprobada."


Bueno, cuidado, al menos alguien ha recibido lo que vendían.

No como el teléfono Trump:

"demócratas pidieron a la Comisión Federal de Comercio que investigue a Trump Mobile por promocionar un teléfono que nunca salió al mercado y que habría engañado a los compradores."
www.diariohuarpe.com/nota/piden-investigar-el-smartphone-de-trump-por-
0 K 20
wata #3 wata
Seguramente esa persona sea la anciana sionistas que lo protege.
0 K 11
SMaSeR #4 SMaSeR
Y ojito que no sea el mismo el aprobado.
0 K 8

menéame