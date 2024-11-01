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Trump prometió reducir a la mitad el coste de la electricidad. Las facturas en Virginia Occidental, estado con inmensos recursos energéticos, ahora superan a las hipotecas [EN]

Trump prometió reducir a la mitad el coste de la electricidad. Las facturas en Virginia Occidental, estado con inmensos recursos energéticos, ahora superan a las hipotecas [EN]

Cada mes, Rebecca respira hondo antes de abrir su factura. Calentar su pequeña casa en invierno ha sido un gasto enorme: en febrero $940, más que sus ingresos. "Antes de abrirla. Simplemente me aterra verla”. Trump, en campaña para "hacer que Estados Unidos vuelva a ser asequible", prometió reducir a la mitad las facturas de electricidad de los estadounidenses: "nunca tendrán la energía tan barata como con Trump". "Voté por él, no ha funcionado". Todo esto ocurre en un lugar donde la gente vive sobre vastos depósitos de carbón, petróleo y gas.

| etiquetas: energía , facturas , consumidores , west virginia
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3 comentarios
7 2 0 K 133 Energias
Gry #2 Gry
De media los estadounidenses gastan 150$ en luz y 80 en gas al mes. Tampoco está tan mal para las casas enormes que tienen.

Fuente: eathealthy365.com/your-ultimate-guide-to-average-monthly-utility-costs

A quienes les llegan facturas de 1.000$ deben dejar todo el día el AC encendido o tener una granja de Bitcoin en el sótano. :-P
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#3 angar300
Qué raro... un presidente rico de derechas haciendo mas ricos a los ricos... entre ellos, a él mismo. Y qué raro, los pobres votándole para que lo haga.
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fofito #1 fofito
Consuélate, Rebecca, pensando que todo sacrificio es poco si ello lleva la democracia a Irán e Israel logra alcanzar sus metas.
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menéame