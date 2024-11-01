Trump prometió reducir a la mitad el coste de la electricidad. Las facturas en Virginia Occidental, estado con inmensos recursos energéticos, ahora superan a las hipotecas [EN]

Cada mes, Rebecca respira hondo antes de abrir su factura. Calentar su pequeña casa en invierno ha sido un gasto enorme: en febrero $940, más que sus ingresos. "Antes de abrirla. Simplemente me aterra verla”. Trump, en campaña para "hacer que Estados Unidos vuelva a ser asequible", prometió reducir a la mitad las facturas de electricidad de los estadounidenses: "nunca tendrán la energía tan barata como con Trump". "Voté por él, no ha funcionado". Todo esto ocurre en un lugar donde la gente vive sobre vastos depósitos de carbón, petróleo y gas.