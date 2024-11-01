edición general
Trump presiona a la UE para que aplique aranceles del 100 % a China y la India

Donald Trump ha pedido a la Unión Europea (UE) que imponga a China y la India aranceles de hasta el 100 % para obligar al presidente ruso, Vladímir Putin, a poner fin a la guerra en Ucrania. El presidente estadounidense hizo esta petición durante una reunión celebrada el martes entre funcionarios de EE. UU. y la UE en la que se debatieron opciones para aumentar la presión económica sobre Rusia, según ha informado a la BBC una fuente familiarizada con las conversaciones.

etiquetas: trump , presiones , aranceles , ue , china , india
comentarios
HeilHynkel
¿Duda alguien que EEUU quiere saquear Europa?
ummon
#1 ¿Duda alguien que EEUU quiere saquear destruir Europa?
sotillo
#1 Ni los que nos venden la moto en Europa
soberao
Buena idea, imponer a EE.UU aranceles al 100% hasta que obligue a Israel a parar de ejecutar niños y matarlos de hambre.
Vaelicus
Lo jodido es que muy probablemente le harán caso aunque eso perjudique gravemente los intereses de Europa y sus ciudadanos...
Suleiman
#2 Si hace caso, la UE (o sea nosotros), nos vamos a la mierda.
Mark_
...y Europa además pagará el lubricante y dejará a Trump elegir el sabor, lo que haga falta para que zanahorio llegue todavía más adentro mientras en distintos países europeos siguen recortando servicios públicos.
pitercio
¡Pero qué gilipolleces dices, criminal pederasta!
