Trump presiona a la UE para que aplique aranceles del 100 % a China y la India

Donald Trump ha pedido a la Unión Europea (UE) que imponga a China y la India aranceles de hasta el 100 % para obligar al presidente ruso, Vladímir Putin, a poner fin a la guerra en Ucrania. El presidente estadounidense hizo esta petición durante una reunión celebrada el martes entre funcionarios de EE. UU. y la UE en la que se debatieron opciones para aumentar la presión económica sobre Rusia, según ha informado a la BBC una fuente familiarizada con las conversaciones.