"Trump es el presidente de Estados Unidos, no el emperador del mundo": Luiz Inácio Lula da Silva en entrevista con la BBC

En esos términos habló el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, acerca de su homólogo estadounidense, Donald Trump, en una entrevista exclusiva con BBC News y BBC News Brasil, realizada este miércoles en el Palacio de la Alvorada, su residencia oficial. Durante la conversación, Lula dirigió duras críticas a Trump, a quien acusó de tener un comportamiento nocivo hacia las instituciones democráticas. "Trump ha negado todo lo que comúnmente sabemos sobre el respeto a las instituciones democráticas en el mundo", dijo.

