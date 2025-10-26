edición general
Trump preside el histórico acuerdo de paz entre Tailandia y Camboya

Tras las disputas fronterizas del año pasado, Tailandia y Camboya han firmado un acuerdo de alto el fuego presidido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha calificado el acontecimiento de "histórico". Tailandia liberará a los prisioneros camboyanos y Camboya empezará a retirar la artillería pesada como parte de la primera fase del acuerdo. Observadores regionales vigilarán la situación para garantizar que no se reanuden los combates. "Hemos hecho algo que mucha gente decía que no se podía hacer", dijo Trump

2 comentarios
Antipalancas21
Si como todos los acuerdos de paz donde interviene, montaje, foto y poco mas.
Verdaderofalso
La foto! La foto!
