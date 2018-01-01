edición general
22 meneos
68 clics
Trump presentó su propia versión de la realidad en la Oficina Oval tras despedir la semana pasada al responsable de la agencia que recopila las estadísticas de empleo: «Todos números nuevos» [ENG]

Trump presentó su propia versión de la realidad en la Oficina Oval tras despedir la semana pasada al responsable de la agencia que recopila las estadísticas de empleo: «Todos números nuevos» [ENG]

El presidente Donald Trump convocó inesperadamente a los periodistas a la Oficina Oval el jueves para presentarles gráficos que, según él, muestran que la economía de Estados Unidos es sólida tras un informe de empleo la semana pasada que generó señales de alerta y llevó al republicano a despedir al jefe del Buró de Estadísticas Laborales. Acompañando a Trump para hablar sobre la economía estuvo Stephen Moore, investigador visitante senior en economía en la Heritage Foundation, un grupo de pensamiento conservador, y coautor del libro de 2018 “

| etiquetas: estadísticas , oval , trump , números , gráficos , carteles
19 3 0 K 299 actualidad
9 comentarios
19 3 0 K 299 actualidad
RoterHahn #1 RoterHahn
Jo!
Si no fuese el hombre más poderoso del planeta, diría que es penoso y ridículo lo de este hombre.
2 K 46
#6 tromperri
#1 No parece que esté reñido ser el más poderoso con ser el más imbecil en los tiempos que corren .
Aplica desde un equipo en cualquier trabajo hasta el mundo mundial.
Vivimos en una dictadura de los idiotas, consecuencia de que los tontos han obtenido un megáfono gigante en las redes sociales y las redes sociales ingresos estratosféricos a base de titulares basados en ‘mira lo que dice o hace este idiota’.
1 K 13
#7 Grahml *
#1 #2 El titular original dice esto: "Trump defiende la economía de EE. UU. con gráficos tras informes de empleo que mostraron señales de alerta" - (Trump defends the US economy with charts after job reports showed warning signs)


Pero el que he escogido (procedente de esta otra noticia que he autodescartado por ser muro de pago poroso www.meneame.net/story/trump-presento-propia-version-realidad-oficina-o), es bastante fiel al contenido de este artículo.
1 K 33
Malinke #8 Malinke
#1 lo es igual. Lo más penoso y ridículo es el papel de la UE y países y partidos de ultraderecha que babean con Trump y con el poder de EEUU, que sin ese poder, Trump sería lo que es. EEUU nos dominó con Reagan, los Busch y Biden; no es nada nuevo que nos dominen impresentables.
0 K 10
skaworld #2 skaworld
Y... se hizo el meme  media
1 K 33
victorjba #3 victorjba
Los números son como los principios, si estos no le gustan aquí tengo otros.
1 K 29
#4 Alcalino
#3 Y a partir de ahora, las estadísticas económicas de EEUU pasan a ser papel mojado.
1 K 19
angelitoMagno #5 angelitoMagno
Despedir al que hace las estadísticas y sacarte estadísticas nuevas del bolsillo seguro que aumenta la confianza de los inversores en las cifras macroeconómicas que de EEUU.
0 K 17
#9 Whitefox
Ministerio de la verdad.
0 K 10

menéame