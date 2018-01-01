Trump presentó su propia versión de la realidad en la Oficina Oval tras despedir la semana pasada al responsable de la agencia que recopila las estadísticas de empleo: «Todos números nuevos» [ENG]

El presidente Donald Trump convocó inesperadamente a los periodistas a la Oficina Oval el jueves para presentarles gráficos que, según él, muestran que la economía de Estados Unidos es sólida tras un informe de empleo la semana pasada que generó señales de alerta y llevó al republicano a despedir al jefe del Buró de Estadísticas Laborales. Acompañando a Trump para hablar sobre la economía estuvo Stephen Moore, investigador visitante senior en economía en la Heritage Foundation, un grupo de pensamiento conservador, y coautor del libro de 2018 “