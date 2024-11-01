Trump presenta su polémica “Junta de Paz” en Davos: “La ONU no ha usado su enorme potencial”

En el Foro Económico de Davos, en Suiza, Trump ha protagonizado el lanzamiento de la “Junta de Paz”, sin ofrecer detalles sobre sus funciones ni su mandato, aunque ha dicho que colaborará con la ONU. “Hay mucho potencial y hay grandes personas en la ONU, pero no los he visto actuar”, ha dicho Trump en la ceremonia para la firma de la Carta de la junta, que se ha constituido oficialmente como un organismo internacional.