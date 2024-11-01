Trump presenta su polémica “Junta de Paz” en Davos: “La ONU no ha usado su enorme potencial”

En el Foro Económico de Davos, en Suiza, Trump ha protagonizado el lanzamiento de la “Junta de Paz”, sin ofrecer detalles sobre sus funciones ni su mandato, aunque ha dicho que colaborará con la ONU. “Hay mucho potencial y hay grandes personas en la ONU, pero no los he visto actuar”, ha dicho Trump en la ceremonia para la firma de la Carta de la junta, que se ha constituido oficialmente como un organismo internacional.
| etiquetas: trump , davos , foro de paz , onu , eeuu , suiza
"El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu –que aceptó la invitación de Trump para formar parte del organismo–, no acudió a Davos por la orden de arresto emitida contra él por la Corte Penal Internacional de La Haya, que Suiza tendría que aplicar en el caso de que viajara a este país"
Con Paz parece que se refieren a que puedan controlar económicamente el mundo y puede que políticamente también.
"Comisión de Investigación de la ONU: En septiembre de 2025, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los Territorios Palestinos Ocupados concluyó que Israel ha cometido y continúa cometiendo genocidio contra la… » ver todo el comentario