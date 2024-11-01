edición general
Trump presenta su polémica “Junta de Paz” en Davos: “La ONU no ha usado su enorme potencial”

En el Foro Económico de Davos, en Suiza, Trump ha protagonizado el lanzamiento de la “Junta de Paz”, sin ofrecer detalles sobre sus funciones ni su mandato, aunque ha dicho que colaborará con la ONU. “Hay mucho potencial y hay grandes personas en la ONU, pero no los he visto actuar”, ha dicho Trump en la ceremonia para la firma de la Carta de la junta, que se ha constituido oficialmente como un organismo internacional.

angelitoMagno #5 angelitoMagno
Pues a mi me parece normal que Netanyahu esté. Quiero decir, es quien más puede hacer porque no se siga matando gente en Gaza.
Fartón_Valenciano #2 Fartón_Valenciano *
A ver, recordemos que Trump propuso una especie limpieza étnica en Gazo para montar un resort de lujo, este que va a buscar la paz...

"El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu –que aceptó la invitación de Trump para formar parte del organismo–, no acudió a Davos por la orden de arresto emitida contra él por la Corte Penal Internacional de La Haya, que Suiza tendría que aplicar en el caso de que viajara a este país"

:palm:
Mountains #3 Mountains *
#2 El busca SU Paz, que es diferente de la Paz.

Con Paz parece que se refieren a que puedan controlar económicamente el mundo y puede que políticamente también.
Mountains #1 Mountains
Entre los invitados a la ceremonia, están el presidente de Argentina, el ultraderechista Javier Milei; el de Paraguay, el conservador Santiago Peña; el de Indonesia, Prabowo Subianto, también aliado de Trump; el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif; el de Armenia, Nikol Pashinyan o el de Qatar. “Todos son amigos míos, me gustan todos. Son grandes líderes”, ha asegurado Trump.
#6 Piscardo_Morao
La ONU sí que ha actuado, ha denunciado el genocidio en Gaza y ha acusado a Netanyahu y a otros criminales de genocidio, del que por cierto, Trump también es culpable por colaborar con Israel, otra cosa es que lo que han hecho no le guste al engendro naranja.

"Comisión de Investigación de la ONU: En septiembre de 2025, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los Territorios Palestinos Ocupados concluyó que Israel ha cometido y continúa cometiendo genocidio contra la…   » ver todo el comentario
Ah_no_nimo #4 Ah_no_nimo
Ojala fueses presidente de alguna de las naciones que es miembro permanente del consejo de seguridad para poder hacer algo al respecto
