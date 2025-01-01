Trump podría ofrecer a Putin acceso a minerales a cambio de paz, informa Telegraph [ENG]

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, y otros altos funcionarios de la administración están trabajando estrechamente con Trump finalizar las propuestas antes de la cumbre. Según se informa, el paquete de propuestas implica otorgar a Rusia acceso a los recursos naturales de Alaska y levantar ciertas sanciones estadounidenses al sector de la aviación de Rusia. Ucrania es uno de los pocos países europeos que tiene altos depósitos de litio, ya que posee un tercio de las reservas del continente y aproximadamente el 3% de las reservas mundiales.
Por si no te había quedado claro lo que es una guerra proxy. Manda tu amo americano y los demás obedecen.
Primero: Tiene que aceptarlo Ucrania y no es tan fácil que lo haga
Segundo: Se acuerde lo que se acuerde, Putler lo va a incumplir
O va a meterle la mano en el culo al Zelenski como una buena marioneta servil a las claras?