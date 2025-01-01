Trump podría ofrecer a Putin acceso a minerales a cambio de paz, informa Telegraph [ENG]

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, y otros altos funcionarios de la administración están trabajando estrechamente con Trump finalizar las propuestas antes de la cumbre. Según se informa, el paquete de propuestas implica otorgar a Rusia acceso a los recursos naturales de Alaska y levantar ciertas sanciones estadounidenses al sector de la aviación de Rusia. Ucrania es uno de los pocos países europeos que tiene altos depósitos de litio, ya que posee un tercio de las reservas del continente y aproximadamente el 3% de las reservas mundiales.