Trump podría ofrecer a Putin acceso a minerales a cambio de paz, informa Telegraph [ENG]

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, y otros altos funcionarios de la administración están trabajando estrechamente con Trump finalizar las propuestas antes de la cumbre. Según se informa, el paquete de propuestas implica otorgar a Rusia acceso a los recursos naturales de Alaska y levantar ciertas sanciones estadounidenses al sector de la aviación de Rusia. Ucrania es uno de los pocos países europeos que tiene altos depósitos de litio, ya que posee un tercio de las reservas del continente y aproximadamente el 3% de las reservas mundiales.

Graco
que pinta Ucrania en todo esto? Ucrania es el pastel y hasta donde yo sé son los comensales quien hace los repartos.

Por si no te había quedado claro lo que es una guerra proxy. Manda tu amo americano y los demás obedecen.
mosfet
Te hacía ya en el batallón internacional de ucrania, con mysto.
jm22381
Nos reíamos con lo de que iba a vender Alaska a Rusia... pero va a resultar verdad :-S
ElenaCoures1
Pueden pactar o acordar lo que quieran
Primero: Tiene que aceptarlo Ucrania y no es tan fácil que lo haga
Segundo: Se acuerde lo que se acuerde, Putler lo va a incumplir
chavi
Se están repartiendo Ucrania entre los dos ?
A.more
Este se está repartiendo el mundo no como lo hacían ante, con disimulo, sino descarado. Y los colaboracionistas se lo permiten
Machakasaurio
Pero tendrá que reconocer que están en guerra con Rusia antes, digo yo no?
O va a meterle la mano en el culo al Zelenski como una buena marioneta servil a las claras?
