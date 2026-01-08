Trump planea sobornos de seis cifras a residentes de Groenlandia en un audaz intento por apoderarse de la isla más grande del mundo [ENG]

Al parecer, Donald Trump planea enviar dinero directamente a los groenlandeses como parte de su plan para apoderarse de tierras de la isla ártica. Los funcionarios de la Casa Blanca están discutiendo una gama de opciones de entre 10.000 y 100.000 dólares por persona para sobornarlos y permitir que Estados Unidos tome el control, dijeron a Reuters personas familiarizadas con el asunto. La población de Groenlandia es de aproximadamente 57.000 habitantes y actualmente sigue siendo un territorio del Reino de Dinamarca.