Trump planea sobornos de seis cifras a residentes de Groenlandia en un audaz intento por apoderarse de la isla más grande del mundo [ENG]

Al parecer, Donald Trump planea enviar dinero directamente a los groenlandeses como parte de su plan para apoderarse de tierras de la isla ártica. Los funcionarios de la Casa Blanca están discutiendo una gama de opciones de entre 10.000 y 100.000 dólares por persona para sobornarlos y permitir que Estados Unidos tome el control, dijeron a Reuters personas familiarizadas con el asunto. La población de Groenlandia es de aproximadamente 57.000 habitantes y actualmente sigue siendo un territorio del Reino de Dinamarca.

#3 kaos_subversivo
Pocas cifras para caer en el sistema de sanidad Yankee :troll:
#9 Setis
#3 Asumiendo que paguen. Trump no tiene esa costumbre.
#16 Pingocho
#9 O pagan solo a sus líderes y el resto que se joda con las decisiones de unos pocos.
#17 soberao
#3 Con que sobornen al PP o al VOX Groenlandés ya los tienen comiendo de su mano porque para esta gente no hay más patria que sus bolsillos.

Como dice #16
Como dice #16
#10 MiguelDeUnamano
#3 Que les vendan Alaska. xD  media
#5 yarkyark
Si se convierten en Estadounidenses con 100.000 dólares solo tiene para el primer año. Luego ya ni siquiera podrían pagar la sanidad y la educación.
#14 Un_señor_de_Cuenca
Puto rata, por esa cantidad se pueden meter el dinero en el recto. En el mejor de los casos con 100.000 dólares no te da ni para comprar una casa. Cómo se puede ser tan mierda.
#18 pitercio
#14 La diferencia desde cien mil hasta 5 millones por cabeza se la debe quedar algún comisionista.
#13 Suigetsu
100k es ridículo. Con lo que van a perder del estado del bienestar no les compensa el coste de vida de EEUU.
#1 Leclercia_adecarboxylata
Lo que ocurre es que nadie (en la UE y Sudamérica salvo Argentina) reconocería que Groenlandia formaría parte de EEUU y sin reconocimiento internacional pasaría a ser una Taiwan.
#12 cosmonauta
#1 Derecho de autodeterminación.

Son libres de decidir si futuro como todos, aunque se equivoquen.
#7 JuanCarVen
Se estira menos que el portero de futbolin, que suelte al menos varios millones. Si va a hacer una proposición indecente que menos que 5 millones.
#8 Findeton
57mil habitantes y tienen derecho de independencia. Pues lo mismo sí tiene sentido.
#19 Korsakov
#8 Aparte de que comprar votos no es muy democrático como van a comprobar lo que vota la gente si el secreto de voto es fundamental en unas elecciones.

Vamos que es una gilipollez digna de Trump.
#4 Lord_Cromwell
Edit
#6 Don_Pixote
Poco me parece
#11 chavi
Don 56000 habitantes
Es obvio.
1 millon a cada habitante y la isla es suya
#15 XtrMnIO
Hitler hizo lalgo similar cuando se anexionó Austria, no?
