Trump pide ante la ONU “terminar con este fracasado experimento de fronteras abiertas”

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este miércoles en su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas que “es hora de terminar con este fracasado experimento de fronteras abiertas” y aseguró a los presentes que “sus países se están yendo al infierno” debido a la inmigración. El mandatario republicano aseguró que las prisiones de países europeos como Alemania, Austria o Suiza están invadidos por presos que eran solicitantes de asilo que “en retorno por la amabilidad pagaron con crimen”.