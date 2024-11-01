Trump pide ante la ONU “terminar con este fracasado experimento de fronteras abiertas”

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este miércoles en su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas que “es hora de terminar con este fracasado experimento de fronteras abiertas” y aseguró a los presentes que “sus países se están yendo al infierno” debido a la inmigración. El mandatario republicano aseguró que las prisiones de países europeos como Alemania, Austria o Suiza están invadidos por presos que eran solicitantes de asilo que “en retorno por la amabilidad pagaron con crimen”.
Creo que uno de los sucesos que llevó a incluirlo fue la negativa de varios países a acoger a los judíos que huían de la Alemania Nazi.
Os lo explico: la globalización fue un intento de erradicar vuestras culturas sustituyéndolas por liberalismo radical.
Dado que no nos aporta gran cosa a día de hoy lo mejor es romper la baraja y aprovechar la confusión para ganar ventaja.
Total, si el debate ahora está en si son o no son fachas cuando lo que son es unos genocidas imperialistas
Por no hablar que alemania tiene 70 presos por cada 100.000 habitantes y USA 665.
Ya quisiera USA ser como Alemania.
O manda el ejercito a expulsar a los miles de inmigrantes ilegales israelies en tierras de palestina, que esos inmigrantes con sus metralletas, acorazados y misiles están convirtiendo un infierno Gaza y Cisjordania (y Líbano y Siria ....y a quien haga falta)
ah , que no querías decir eso? pues te explicas muy mal , muchacho...