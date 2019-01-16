Trump patrullará las calles de Washinton D.C. con policías y militares [ENG]

El presidente Trump anunció que planea salir a patrullar con el Departamento de Policía Metropolitana y tropas de la Guardia Nacional en Washington, D.C., el jueves por la noche, en medio de una ofensiva federal contra la delincuencia. "Creo que esta noche saldré con la policía y, por supuesto, con el ejército. Así que vamos a hacer un buen trabajo", declaró Trump en su programa al presentador de radio conservador Todd Starnes. "La Guardia Nacional es magnífica. Han hecho un trabajo fantástico".
| etiquetas: trump , washington , apatrullando , patrulla , policia , ejercito
Ejem ....
www.meneame.net/m/actualidad/dos-cameos-sonados-santiago-segura-nueva-
Si es que son personajes tal cual de Torrente jeje
Lo que yo pienso es que con el afan de notoriedad del zanahorio (si te vas a IMBD verás que sale en un montón de pelis y series) si se lo propone, sale seguro.
Otros sí que lo hicieron.
"depende también del culto de la acción por la acción. La acción es bella de por sí, y, por lo tanto, debe actuarse antes de y sin reflexión alguna. Pensar es una forma de castración."
ctxt.es/es/20190116/Politica/23898/Umberto-Eco-documento-CTXT-fascismo
Las cifras que muestran que la delincuencia en Washington DC no está "fuera de control", como afirma Trump
Pero según las cifras de delincuencia publicadas por la Policía Metropolitana de Washington DC (MPDC), los delitos violentos cayeron tras alcanzar su punto máximo en 2023 y en 2024 alcanzaron su nivel más bajo en 30 años. Y según los datos preliminares para 2025, siguen bajando.
El Fary, apatrullando la ciudad. ' Torrente 1 '
youtu.be/ladsmDRCMyU?si=6gVbAGFK4hkDoHul
- Gracias. Si me hacen falta más os aviso
- No hace falta, ya nos daremos cuenta si usa esta
Por supuesto, un cuerpo de voluntarios fascistas que cagan barras y estrellas. Debe sentirse entre ellos como cochino en lodazal.
¡Se sienten, coño!