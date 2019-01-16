Trump patrullará las calles de Washinton D.C. con policías y militares [ENG]

El presidente Trump anunció que planea salir a patrullar con el Departamento de Policía Metropolitana y tropas de la Guardia Nacional en Washington, D.C., el jueves por la noche, en medio de una ofensiva federal contra la delincuencia. "Creo que esta noche saldré con la policía y, por supuesto, con el ejército. Así que vamos a hacer un buen trabajo", declaró Trump en su programa al presentador de radio conservador Todd Starnes. "La Guardia Nacional es magnífica. Han hecho un trabajo fantástico".