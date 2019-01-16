edición general
Trump patrullará las calles de Washinton D.C. con policías y militares [ENG]

El presidente Trump anunció que planea salir a patrullar con el Departamento de Policía Metropolitana y tropas de la Guardia Nacional en Washington, D.C., el jueves por la noche, en medio de una ofensiva federal contra la delincuencia. "Creo que esta noche saldré con la policía y, por supuesto, con el ejército. Así que vamos a hacer un buen trabajo", declaró Trump en su programa al presentador de radio conservador Todd Starnes. "La Guardia Nacional es magnífica. Han hecho un trabajo fantástico".

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Ni Kim ni Gadafi ni Hussein se atrevieron a tanto xD
comadrejo #10 comadrejo
#1 Pero el pintor austriaco si. :troll:
Tontolculo #11 Tontolculo *
#1 deberían ofrecerle un cameo en la próxima peli de Torrente, da el perfil :troll:
Tontolculo #18 Tontolculo
#15 otras, jajaja, gracias :-)

Si es que son personajes tal cual de Torrente jeje
HeilHynkel #20 HeilHynkel
#18

Lo que yo pienso es que con el afan de notoriedad del zanahorio (si te vas a IMBD verás que sale en un montón de pelis y series) si se lo propone, sale seguro. xD
#1 La mejor descripción que he visto de Trump  media
#1 La mejor descripción que he visto de Trump  media
powernergia #3 powernergia
De primero de fascismo:

"depende también del culto de la acción por la acción. La acción es bella de por sí, y, por lo tanto, debe actuarse antes de y sin reflexión alguna. Pensar es una forma de castración."

ctxt.es/es/20190116/Politica/23898/Umberto-Eco-documento-CTXT-fascismo
SVSRTZ #2 SVSRTZ *
www.bbc.com/mundo/articles/cgjy12dzz7go

Las cifras que muestran que la delincuencia en Washington DC no está "fuera de control", como afirma Trump

Pero según las cifras de delincuencia publicadas por la Policía Metropolitana de Washington DC (MPDC), los delitos violentos cayeron tras alcanzar su punto máximo en 2023 y en 2024 alcanzaron su nivel más bajo en 30 años. Y según los datos preliminares para 2025, siguen bajando.
ElenaCoures1 #6 ElenaCoures1
#2 Las menores de Washington D.C. se han debido ir alejando progresivamente de su zona de influencia y Donald quiere ampliar sus posibilidades de capturar alguna
Cantro #7 Cantro
#2 ¿Cómo que no? Tiene tomada la Casa Blanca. Fíjate si estará desbocada
Pointman #4 Pointman
Espero que vaya en su carrito de golf, porque caminando seguro que no.
ayatolah #9 ayatolah
Solo entré para ver si alguien la había compartido.
El Fary, apatrullando la ciudad. ' Torrente 1 '
youtu.be/ladsmDRCMyU?si=6gVbAGFK4hkDoHul
victorjba #8 victorjba
A ver si se equivoca y acaba en un barrio chungo de Baltimore xD
rogerius #14 rogerius
¿Personalmente? Este tío chochea. :-P
ElenaCoures1 #5 ElenaCoures1
- Sr Trump, aquí tiene el arma nuclear táctica que pidió
- Gracias. Si me hacen falta más os aviso
- No hace falta, ya nos daremos cuenta si usa esta
woody_alien #12 woody_alien
La Guardia Nacional es magnífica.

Por supuesto, un cuerpo de voluntarios fascistas que cagan barras y estrellas. Debe sentirse entre ellos como cochino en lodazal.
Ankor #19 Ankor
The Rookie version presidencial.
buronix #13 buronix
En poco empezaran a patrullar el capitolio, pero por dentro.
¡Se sienten, coño!
