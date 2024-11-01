Trump ordena recurrir a la "opción nuclear": rebajar el umbral de votos necesarios en el Senado para superar el cierre del gobierno sin negociar

El presidente de EEUU toma una decisión que sentará un precedente para el futuro al pedir pasar de una mayoría cualificada de 60 escaños a la simple de 51 –que puede ser 50 más el voto del vicepresidente– para aprobar las cuentas y salir de los 'shutdown' Se llama “opción nuclear”. Y consiste en un procedimiento legislativo que permite al Senado sortear una norma por mayoría simple, evitando la mayoría de tres quintos, es decir, 60 senadores de 100: en la actualidad los republicanos tienen 53 senadores y los demócratas, 47.