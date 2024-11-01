Trump ordena recurrir a la "opción nuclear": rebajar el umbral de votos necesarios en el Senado para superar el cierre del gobierno sin negociar

El presidente de EEUU toma una decisión que sentará un precedente para el futuro al pedir pasar de una mayoría cualificada de 60 escaños a la simple de 51 –que puede ser 50 más el voto del vicepresidente– para aprobar las cuentas y salir de los 'shutdown' Se llama “opción nuclear”. Y consiste en un procedimiento legislativo que permite al Senado sortear una norma por mayoría simple, evitando la mayoría de tres quintos, es decir, 60 senadores de 100: en la actualidad los republicanos tienen 53 senadores y los demócratas, 47.
Democracia.
Ui perdon, me confundo de slogan
Para sacar leyes en el Senado de EEUU es sudiciente la mayoría simple. Si hay empate, el vicepresidente de los EEUU (Pence) es el encargado de deshacer el empate ya que el VP es el presidente del Senado también, pero solo vota si hay empate.
Pero ... para pasar a votar una ley (es decir, para llegar al paso anterior) hace falta una mayoría de 60 senadores (son 100 me parece) para poder llegar a ese punto, es decir, una minoría puede bloquear el proceso por tiempo indefinido, cosa injusta y que los republicanos han hecho con alegría hasta ahora.
Eso es cargarse el filibusterismo, es decir, tener el consenso del 60% para pasar a votar. Para aprobar algo es suficiente con la mitad + 1.
De hecho, es algo que tenía que haber desaparecido hace mucho.