·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9592
clics
Esta farmacéutica española se quedó a cuadros con todo lo que encontró al entrar en una farmacia de Nueva York y que en España "sería impensable".
6254
clics
Mujer selk'nam cargando a su hijo en la espalda en 1923 [ENG]
4272
clics
Cortometraje turco de dos minutos gana 27 premios
3504
clics
Proliferan las playas privadas en España: el fenómeno ilegal que ha cerrado ya 13 zonas de baño
3579
clics
Resulta que era un sinvergüenza
más votadas
580
Greta Thunberg anuncia que la mayor flotilla de ayuda a Gaza partirá desde España
607
Proliferan las playas privadas en España: el fenómeno ilegal que ha cerrado ya 13 zonas de baño
305
El fondo estatal de pensiones de Noruega retira sus inversiones en Israel [EN]
430
Clausurada la web de la falsa agencia de viajes anunciada por Vito Quiles: "Este dominio ha sido incautado por el FBI"
618
Vito Quiles, obligado a pagar 90 euros tras ser cazado sin billete en un tren a Madrid
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
10
meneos
56
clics
Este envío podría ser
duplicada
Asegúrate
antes de menear
Trump ordena desplegar la Guardia Nacional en Washington y toma el control de la policía local | Internacional
El presidente de EE UU, que asegura en contra de los datos que el crimen se ha desbocado en la capital, planea además expulsar a las personas sin hogar
|
etiquetas
:
trump
,
delincuencia
,
seguridad ciudadana
,
eeuu
8
2
7
K
15
actualidad
10 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
2
7
K
15
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Dene
Pasito a pasito, se hace la dictaduritaa
5
K
66
#2
ansiet
#1
O la guerra civil.
1
K
19
#6
javic
#1
entretenimiento y relleno mediático.
#2
no creo que a casi nadie le importen los homeless.
0
K
11
#9
Peybol
#6
Primero vinieron por los socialistas, y guardé silencio porque no era socialista.
Luego vinieron por los sindicalistas, y no hablé porque no era sindicalista.
Luego vinieron por los judíos, y no dije nada porque no era judío.
Luego vinieron por mí, y para entonces ya no quedaba nadie que hablara en mi nombre.
—Martin Niemöller
1
K
19
#8
HeilHynkel
*
El presidente de EE UU, que asegura en contra de los datos que el crimen se ha desbocado en la capital, planea además expulsar a las personas sin hogar
algo me dice que los mayores delincuentes de Washington DC no son precisamente gente sin hogar y no hablo de los lobbistas (qie también), sino de traficantes, ladrones profesionales, peristas, etc ... que tienen sus casa, sus negocios y sus locales.
1
K
27
#3
Sammy_Jankis
He visto la rueda de prensa y no daba crédito a la distopía.
2
K
25
#5
pepel
#0
Tienes que engrasar el buscador con aceites minerales, el de oliva no va bien.
0
K
17
#4
Omac
Parece que huele a quemado en el Reichstag ...
1
K
14
#7
SeñorPresunciones
Lo que no se atrevió Maduro...
0
K
12
#10
Catavenenos
Trumpland es una nación absolutamente fallida que está tomada por los intereses de las corporaciones y los megarricos. Es así con Drumpf y lo era con Biden, con el otro y con el otro. Me imagino lo que siente el todopoderoso POTUS cuando aterriza en Escocia, Paises Bajos o en Riad y ve limpieza y seguridad mientras la sede imperial es un vertedero humano de desechos del capitalismo
0
K
6
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Luego vinieron por los sindicalistas, y no hablé porque no era sindicalista.
Luego vinieron por los judíos, y no dije nada porque no era judío.
Luego vinieron por mí, y para entonces ya no quedaba nadie que hablara en mi nombre.
—Martin Niemöller
algo me dice que los mayores delincuentes de Washington DC no son precisamente gente sin hogar y no hablo de los lobbistas (qie también), sino de traficantes, ladrones profesionales, peristas, etc ... que tienen sus casa, sus negocios y sus locales.