edición general
10 meneos
56 clics
Este envío podría ser duplicada Asegúrate antes de menear

Trump ordena desplegar la Guardia Nacional en Washington y toma el control de la policía local | Internacional

El presidente de EE UU, que asegura en contra de los datos que el crimen se ha desbocado en la capital, planea además expulsar a las personas sin hogar

| etiquetas: trump , delincuencia , seguridad ciudadana , eeuu
8 2 7 K 15 actualidad
10 comentarios
8 2 7 K 15 actualidad
Comentarios destacados:    
Dene #1 Dene
Pasito a pasito, se hace la dictaduritaa
5 K 66
ansiet #2 ansiet
#1 O la guerra civil.
1 K 19
#6 javic
#1 entretenimiento y relleno mediático. #2 no creo que a casi nadie le importen los homeless.
0 K 11
Peybol #9 Peybol
#6 Primero vinieron por los socialistas, y guardé silencio porque no era socialista.

Luego vinieron por los sindicalistas, y no hablé porque no era sindicalista.

Luego vinieron por los judíos, y no dije nada porque no era judío.

Luego vinieron por mí, y para entonces ya no quedaba nadie que hablara en mi nombre.

—Martin Niemöller
1 K 19
HeilHynkel #8 HeilHynkel *
El presidente de EE UU, que asegura en contra de los datos que el crimen se ha desbocado en la capital, planea además expulsar a las personas sin hogar

algo me dice que los mayores delincuentes de Washington DC no son precisamente gente sin hogar y no hablo de los lobbistas (qie también), sino de traficantes, ladrones profesionales, peristas, etc ... que tienen sus casa, sus negocios y sus locales.
1 K 27
#3 Sammy_Jankis
He visto la rueda de prensa y no daba crédito a la distopía.
2 K 25
pepel #5 pepel
#0 Tienes que engrasar el buscador con aceites minerales, el de oliva no va bien.
0 K 17
#4 Omac
Parece que huele a quemado en el Reichstag ...
1 K 14
SeñorPresunciones #7 SeñorPresunciones
Lo que no se atrevió Maduro...
0 K 12
Catavenenos #10 Catavenenos
Trumpland es una nación absolutamente fallida que está tomada por los intereses de las corporaciones y los megarricos. Es así con Drumpf y lo era con Biden, con el otro y con el otro. Me imagino lo que siente el todopoderoso POTUS cuando aterriza en Escocia, Paises Bajos o en Riad y ve limpieza y seguridad mientras la sede imperial es un vertedero humano de desechos del capitalismo
0 K 6

menéame