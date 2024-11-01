edición general
Trump ofreció permitir que los surcoreanos detenidos en la planta de Hyundai se quedaran y entrenaran a trabajadores estadounidenses

El presidente Trump, a través del secretario de Estado Marco Rubio, propuso permitir que los trabajadores surcoreanos pudieran quedarse y colaborar en la formación de personal estadounidense. A pesar de la negociación, de los 316 surcoreanos detenidos, todos menos uno optaron por una salida voluntaria hacia Seúl. El cambio de postura reconoce la necesidad de experiencia técnica extranjera, y refleja la tensión entre seguridad nacional y la necesidad de talento extranjero para sostener la competitividad en industrias de alta tecnología.

comentarios
#3 pirat *
No se que más hace falta para darse cuenta que es una temeridad cualquier relación con los yankis, eliminada finalmente cualquier recuerdo de seguridad jurídica, por lo que evitarles y alejarse de estos se convierte en una necesidad y luego en un alivio.
Resulta cargante estar continuamente replicando obviedades.
calde #2 calde
Que monte los coches su puta madre!

xD
#1 khalil
Pues es normal que opten por irse. Yo haría lo mismo.

No sé a quién se le puede ocurrir ir a montar una fábrica en USA ahora.
