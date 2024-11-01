edición general
Trump es objeto de críticas tras bromear sobre un atleta transgénero en el Kennedy Center (Eng)

Las declaraciones del presidente Donald Trump burlándose de un atleta transgénero han desatado críticas, en medio de las continuas batallas legales sobre los derechos de las personas transgénero en Estados Unidos. «A mi esposa le molesta mucho cuando hago esto», bromeó. «Es una persona con mucha clase. Me dice: "Es tan poco presidencial"». «Yo le respondí: "¡Pero me convertí en presidente!"», relató.

maxxcan #2 maxxcan
Como estaré que he leído que ha recibido críticas tras "bombardear" a un atleta transgénero y lo peor es que tampoco me ha extrañado mucho.
#3 Grahml
"Es tan poco presidencial"

Nada viniendo de Trump es presidencial.
#1 kaos_subversivo
Mañana voy a comprar una buena botella de cava para abrirla cuando este hijo de puta muera (de un infarto, pronto. Tengo fe)
oceanon3d #4 oceanon3d
Las risas de lata de los señores feudales que asistieron al acto da grima.
