Trump es objeto de críticas tras bromear sobre un atleta transgénero en el Kennedy Center (Eng)

Las declaraciones del presidente Donald Trump burlándose de un atleta transgénero han desatado críticas, en medio de las continuas batallas legales sobre los derechos de las personas transgénero en Estados Unidos. «A mi esposa le molesta mucho cuando hago esto», bromeó. «Es una persona con mucha clase. Me dice: "Es tan poco presidencial"». «Yo le respondí: "¡Pero me convertí en presidente!"», relató.