edición general
9 meneos
4 clics
Trump: «No voy a iniciar guerras, voy a acabar con ellas» [Hemeroteca] [ENG]

Trump: «No voy a iniciar guerras, voy a acabar con ellas» [Hemeroteca] [ENG]

En una declaración durante su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump ha subrayado su compromiso con la paz frente al conflicto. Dirigiéndose a sus seguidores en un mitin, Trump afirmó: «No voy a iniciar guerras, voy a acabar con ellas», reflejando un sentimiento que ha mantenido a lo largo de su mandato y campaña. Esta declaración se produce en un momento de alta tensión global, con conflictos en varias regiones del mundo. La promesa de Trump apela a una base de votantes cansada de los compromisos militares en el extranjero.

| etiquetas: trump , guerras , iniciar
9 0 0 K 110 Hemeroteca
9 comentarios
9 0 0 K 110 Hemeroteca
#1 Grahml *
Sin duda es un hombre de palabra

x.com/i/status/2027788153889632460
1 K 40
themarquesito #7 themarquesito
En un año ha bombardeado media docena de países
1 K 40
Sabaoth #9 Sabaoth
A menos que el estado de Israel te tenga cogido por los huevos con pruebas sobre violaciones e incluso asesinatos de menores y acabes haciendo lo que te manden, verdad?
1 K 30
omegapoint #2 omegapoint
lo va a conseguir a este paso, no va a quedar ni dios, así que no habrá guerras.
1 K 21
azathothruna #3 azathothruna
#2 Lo que buscaba ultron
0 K 17
omegapoint #5 omegapoint
#3 bueno, en la ficción hay incontables casos que narran que acabar con la humanidad es la única manera de salvar al resto de especies, incluso contener a los humanos de salvar la humanidad.

Somos autodestructivos de pelotas.
0 K 11
Don_Pixote #6 Don_Pixote
#5 por eso es ficción
0 K 8
#8 El_dinero_no_es_de_nadie
Lo que ha iniciado es una operación militar especial, como hace su amigo Putin.

No es ninguna guerra :troll:
0 K 13
SeñorPresunciones #4 SeñorPresunciones
Ay, boquita de pichón...
0 K 12

menéame