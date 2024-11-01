Trump: «No voy a iniciar guerras, voy a acabar con ellas» [Hemeroteca] [ENG]

En una declaración durante su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump ha subrayado su compromiso con la paz frente al conflicto. Dirigiéndose a sus seguidores en un mitin, Trump afirmó: «No voy a iniciar guerras, voy a acabar con ellas», reflejando un sentimiento que ha mantenido a lo largo de su mandato y campaña. Esta declaración se produce en un momento de alta tensión global, con conflictos en varias regiones del mundo. La promesa de Trump apela a una base de votantes cansada de los compromisos militares en el extranjero.