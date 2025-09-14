Trump no descarta más acciones militares contra Venezuela en medio de la escalada de tensiones

El presidente de EE.UU. Donald Trump dejó el domingo la puerta abierta a una posible escalada contra Venezuela, negándose a descartar una acción militar en medio de las crecientes tensiones entre los dos países. Cuando se le preguntó sobre una posible escalada que enviara ataques al territorio continental, Trump no lo negó y dijo: “Mire, Venezuela nos está enviando a sus pandilleros, a sus narcotraficantes y drogas; no es aceptable”.