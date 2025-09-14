edición general
Trump no descarta más acciones militares contra Venezuela en medio de la escalada de tensiones

El presidente de EE.UU. Donald Trump dejó el domingo la puerta abierta a una posible escalada contra Venezuela, negándose a descartar una acción militar en medio de las crecientes tensiones entre los dos países. Cuando se le preguntó sobre una posible escalada que enviara ataques al territorio continental, Trump no lo negó y dijo: “Mire, Venezuela nos está enviando a sus pandilleros, a sus narcotraficantes y drogas; no es aceptable”.

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Como decir que quiero tu petroleo sin decirlo...

Si la excusa furan las drogas, cierto pais con el que linda al sur me parece que.deberia estar temblando.
1 K 26
#6 chavi
#1 Además Venezuela es un pais soberano. Está en su derecho de hacerlas legales.

El problema de las drogas en EEUU está en su propia casa, no fuera
1 K 21
XtrMnIO #2 XtrMnIO
"Acciones militares" es declarar la guerra.
1 K 21
Torrezzno #7 Torrezzno *
Mal
0 K 19
Dene #8 Dene *
ya pueden empezar a armar a la poblacion y llenar las playas de minas para defenderse de una invasion...los yankis van a saco. si a putin y a netannazi les va bien robando y asesinando, naranjito quiere su trozo del pastel tambien. espero que a los venezolanos les vaya bien (o al menos, que no les vaya peor)
0 K 12
Peka #3 Peka
Si Palestina llega a tener petroleo, EEUU tenía tripas de paz hace años allí.
0 K 11
pitercio #4 pitercio *
#3 descubrieron yacimientos de gas en la costa. Ya están allí las tropas.
0 K 12
Peka #5 Peka
#4 Entoces eso no es bombardeado.
0 K 11

