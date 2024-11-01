El presidente estadounidense, Donald Trump, y el jefe de gobierno alemán, Friedrich Merz, exhibieron este martes su buena sintonía sobre Irán y otros temas, aunque el canciller dijo temer las consecuencias de la guerra sobre la economía mundial(..) Trump elogió "el muy buen trabajo" y "la popularidad" del canciller alemán, y subrayó que se hicieron "amigos" a pesar de sus diferencias, especialmente comerciales, y de las tensiones con los europeos.
Alemania dice que “no tiene la intención de participar de ninguna manera” en la guerra de EEUU e Israel contra Irán
Aunque es el pais mas "invadido" por bases militares estadounideses con mas tropas estadounidenses.
Supongo que Alemania participara en el ataque contra Iran dejando que bases usa en su territorio se usen para esa agresion que viola la legalidad internacional.
Continuó con una pulla dirigida a la excanciller Angela Merkel. "Tuve mis desacuerdos con Angela. Dije: Estás perjudicando a tu país con la inmigración, estás perjudicando a tu país con la política energética. Y ahora tenemos a un hombre aquí a mi derecha que es prácticamente lo opuesto a Angela
Merz parece un contable de Wirecard.
*Wirecard AG era una empresa global de tecnologías y servicios financieros actualmente en proceso de quiebra[1] con sede en Alemania.