Trump y Merz "en la misma sintonía" sobre Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, y el jefe de gobierno alemán, Friedrich Merz, exhibieron este martes su buena sintonía sobre Irán y otros temas, aunque el canciller dijo temer las consecuencias de la guerra sobre la economía mundial(..) Trump elogió "el muy buen trabajo" y "la popularidad" del canciller alemán, y subrayó que se hicieron "amigos" a pesar de sus diferencias, especialmente comerciales, y de las tensiones con los europeos.

mmlv
Otra "groupie" del pederasta naranja, al nivel de patetismo de Abascal o Ayuso
#1
#1 hay que ver donde quedó Alemania.
capitan__nemo
¿Y entonces esto?
Alemania dice que “no tiene la intención de participar de ninguna manera” en la guerra de EEUU e Israel contra Irán
www.meneame.net/story/alemania-dice-no-tiene-intencion-participar-ning

Aunque es el pais mas "invadido" por bases militares estadounideses con mas tropas estadounidenses.

Supongo que Alemania participara en el ataque contra Iran dejando que bases usa en su territorio se usen para esa agresion que viola la legalidad internacional.  media
Cehona
#2 Alemania ahora es un punto Charlie con USA a un lado del puente e Irán al otro.
mmlv
El pederasta naranja incluso se permite atacar a Merkel y el chupapollas de Merz ahí dejándose querer, que sujeto más patético:

Continuó con una pulla dirigida a la excanciller Angela Merkel. "Tuve mis desacuerdos con Angela. Dije: Estás perjudicando a tu país con la inmigración, estás perjudicando a tu país con la política energética. Y ahora tenemos a un hombre aquí a mi derecha que es prácticamente lo opuesto a Angela

www.welt.de/politik/ausland/article69a7157dbe2b3018d7c1a41b/merz-in-wa
mmlv #6 mmlv *
Charla con vasallo en Washington: Trump rabia, Merz asiente

¿Por qué la canciller alemana sonríe junto a Trump mientras insulta a los demás? ¿Por qué Merz no defiende a sus amigos?

www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/vasallen-talk-in-washingt

Merz parece un contable de Wirecard.

xD xD xD

*Wirecard AG era una empresa global de tecnologías y servicios financieros actualmente en proceso de quiebra[1] con sede en Alemania.
mmlv
xD xD xD
ExLibris
!Trump y Merz, la misma mierda son!
