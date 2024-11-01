Alemania dice que “no tiene la intención de participar de ninguna manera” en la guerra de EEUU e Israel contra Irán

“El Gobierno definitivamente no tiene la intención de participar de ninguna manera”, ha asegurado el ministro en una entrevista con la emisora Deutschlandfunk, al precisar que Alemania no cuenta con bases militares en la zona ni con los medios militares correspondientes. Se refiere al comunicado difundido el domingo por el denominado bloque E3, según el cual los tres países que lo forman –Francia, Reino Unido y Alemania– considerarán tomar medidas para destruir la capacidad de Irán de lanzar misiles y drones.