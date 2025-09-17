·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
13245
clics
Borrad la información privada de vuestros dispositivos viejos
15139
clics
La portada de 'El Jueves' que se comparte sin parar tras las protestas de La Vuelta en Madrid
8468
clics
Ayuso dice que Madrid parecía 'un Sarajevo en guerra' y Pérez-Reverte le recuerda un par de cosas
6849
clics
La guía de Gabriel Rufián "para contestar a tu cuñado el indignado" sobre las protestas en La Vuelta
4285
clics
Portada de Conan el Bárbaro de Frank Frazetta se vende por 13,5 millones de dólares [ENG]
más votadas
775
Muere a los 89 años Robert Redford
785
Eurovisión: RTVE acuerda retirar a España si participa Israel
909
La Comisión de Investigación de la ONU concluye que Israel comete genocidio en Gaza: "Los Estados deben actuar para pararlo"
506
Lewis Hamilton vía Instagram sobre Gaza
783
La Policía desmiente el "bulo" lanzado por El Mundo para criminalizar las protestas contra el genocidio de Israel
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
26
meneos
156
clics
Trump manda callar a periodista australiano durante rueda de prensa
Trump enfrenta críticas tras silenciar a un periodista en la Casa Blanca por preguntas sobre sus negocios.
|
etiquetas
:
trump
,
negocios
,
australia
,
periodista
21
5
4
K
392
actualidad
16 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
21
5
4
K
392
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#5
Ratoncolorao
El típico matón del colegio con padre rico que lo saca de todos los líos y cuando lo pillan ahostiando a alguien dice que empezó el otro y se chiva al profesor.
2
K
55
#3
frg
Fascismo del bueno.
Parece que el "por qué no te callas" no es sólo marca "de la casa".
2
K
39
#1
javibaz
Joder con el emperador del mundo. Menudo acomplejado.
1
K
33
#2
ipanies
Los que emiten esas críticas le sudan los huevos a Trump desde la zona perianal hasta la base del pene.
1
K
28
#4
frg
#2
No se la sudarán tanto si tiene que acallarlos.
2
K
44
#7
ipanies
*
#4
No los acalla por necesidad, lo hace por molestia.
Le advierte, le manda callar y pasa a otra cosa, para él es el proceso normal y lo hace siempre, actitud que no ha evitado que vuelva a ser presidente.
4
K
55
#9
frg
#7
La primera vez he leído:
No los acalla por necesidad, lo hace por
modestia
Voy a por café ...
1
K
25
#10
ipanies
#9
Tráeme uno!!!
0
K
13
#13
xavigo
#9
ha puesto molestia, no modestia. Tómate dos.
Cc
#7
0
K
7
#16
hawpic
#13
ha editado el comentario, tómate 3
0
K
6
#6
Andreham
Cosas de ricos. A este porque le tenemos calado, pero a cualquier CEO o ultrarico de verdad sólo tiene que pedirle a un escolta que se acerque, le susurra algo al oído y el periodista incómodo es escoltado fuera de la sala y en dos horas tiene una llamada de su jefe diciéndole que prescinde de sus servicios y que no pregunte en otros lados.
1
K
20
#8
porcogroso
#0
Duplicada
www.meneame.net/m/politica/donald-trump-responde-periodista-australian
1
K
19
#15
Dene
Donald I de America ha hablado, súbditos a callar...
Qué poco les ha durado la "democracia" a los yankis
0
K
12
#11
enochmm
*
Si ya lo hizo unas cuantas veces en su primera legislatura ¿por qué no lo iba a hacer ahora?
acortar.link/z0ed60
0
K
11
#12
xavigo
Frank Underwood tenía mucha más clase
0
K
7
#14
Emotivo
Y habrá dicho, a mí no me ajusta las cuentas ni Dios.
0
K
7
Ver toda la conversación (
16
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Parece que el "por qué no te callas" no es sólo marca "de la casa".
Le advierte, le manda callar y pasa a otra cosa, para él es el proceso normal y lo hace siempre, actitud que no ha evitado que vuelva a ser presidente.
No los acalla por necesidad, lo hace por modestia
Voy a por café ...
Cc #7
Qué poco les ha durado la "democracia" a los yankis
acortar.link/z0ed60