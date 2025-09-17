edición general
26 meneos
156 clics
Trump manda callar a periodista australiano durante rueda de prensa

Trump manda callar a periodista australiano durante rueda de prensa

Trump enfrenta críticas tras silenciar a un periodista en la Casa Blanca por preguntas sobre sus negocios.

| etiquetas: trump , negocios , australia , periodista
21 5 4 K 392 actualidad
16 comentarios
21 5 4 K 392 actualidad
Comentarios destacados:    
Ratoncolorao #5 Ratoncolorao
El típico matón del colegio con padre rico que lo saca de todos los líos y cuando lo pillan ahostiando a alguien dice que empezó el otro y se chiva al profesor.
2 K 55
frg #3 frg
Fascismo del bueno.

Parece que el "por qué no te callas" no es sólo marca "de la casa".
2 K 39
javibaz #1 javibaz
Joder con el emperador del mundo. Menudo acomplejado.
1 K 33
ipanies #2 ipanies
Los que emiten esas críticas le sudan los huevos a Trump desde la zona perianal hasta la base del pene.
1 K 28
frg #4 frg
#2 No se la sudarán tanto si tiene que acallarlos.
2 K 44
ipanies #7 ipanies *
#4 No los acalla por necesidad, lo hace por molestia.
Le advierte, le manda callar y pasa a otra cosa, para él es el proceso normal y lo hace siempre, actitud que no ha evitado que vuelva a ser presidente.
4 K 55
frg #9 frg
#7 La primera vez he leído:

No los acalla por necesidad, lo hace por modestia

Voy a por café ...
1 K 25
ipanies #10 ipanies
#9 Tráeme uno!!! xD
0 K 13
#13 xavigo
#9 ha puesto molestia, no modestia. Tómate dos.

Cc #7
0 K 7
#16 hawpic
#13 ha editado el comentario, tómate 3
0 K 6
Andreham #6 Andreham
Cosas de ricos. A este porque le tenemos calado, pero a cualquier CEO o ultrarico de verdad sólo tiene que pedirle a un escolta que se acerque, le susurra algo al oído y el periodista incómodo es escoltado fuera de la sala y en dos horas tiene una llamada de su jefe diciéndole que prescinde de sus servicios y que no pregunte en otros lados.
1 K 20
Dene #15 Dene
Donald I de America ha hablado, súbditos a callar...
Qué poco les ha durado la "democracia" a los yankis
0 K 12
enochmm #11 enochmm *
Si ya lo hizo unas cuantas veces en su primera legislatura ¿por qué no lo iba a hacer ahora?

acortar.link/z0ed60
0 K 11
#12 xavigo
Frank Underwood tenía mucha más clase
0 K 7
#14 Emotivo
Y habrá dicho, a mí no me ajusta las cuentas ni Dios.
0 K 7

menéame