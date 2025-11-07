edición general
Trump llama «absurda» a una orden federal que le obliga a asignar fondos a programa alimentario

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este jueves un fallo judicial que obliga a la Administración a financiar completamente el programa de asistencia alimentaria SNAP en medio del cierre del Gobierno federal. «Es un fallo absurdo, porque un juez federal nos está diciendo qué tenemos que hacer en medio de un cierre del Gobierno demócrata», afirmó Trump al ser consultado sobre el tema en una rueda de prensa que duró 14 minutos en la Casa Blanca.

