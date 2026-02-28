edición general
Trump lanza la campaña para un cambio de régimen en Irán que había prometido evitar

Trump lanza la campaña para un cambio de régimen en Irán que había prometido evitar

“Debemos abandonar la fallida política de construcción nacional y cambio de régimen que Hillary Clinton impulsó en Iraq, Libia, Egipto y Siria”. (...) “Nuestra política de guerra interminable, cambio de régimen y construcción nacional está siendo reemplazada por la persecución lúcida de los intereses estadounidenses”, declaró Trump. “El trabajo de nuestras fuerzas armadas es proteger nuestra seguridad, no ser el policía del mundo”. “INVERTIR EN ORIENTE MEDIO ES LA PEOR DECISIÓN JAMÁS TOMADA”, publicó en redes sociales ese mismo año.

Lastima no poder cambiar de canal.
#2 Beltza01
Con algo tiene que tapar lo que tiene en casa.
