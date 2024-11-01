Trump: “Irán sí es una amenaza. Todos los países se dieron cuenta de lo que Irán representaba como amenaza” [ENG]

El presidente Trump y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, arremetieron el martes contra Joe Kent tras su renuncia como director del Centro Nacional de Contraterrorismo. «Leí su declaración. Siempre pensé que era un buen tipo, pero también que era débil en seguridad, muy débil en seguridad. Más tarde añadió: «Es positivo que haya salido, porque dijo que Irán no era una amenaza». «Irán sí era una amenaza. Todos los países se dieron cuenta de lo que Irán representaba como amenaza.