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Trump: “Irán sí es una amenaza. Todos los países se dieron cuenta de lo que Irán representaba como amenaza” [ENG]

El presidente Trump y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, arremetieron el martes contra Joe Kent tras su renuncia como director del Centro Nacional de Contraterrorismo. «Leí su declaración. Siempre pensé que era un buen tipo, pero también que era débil en seguridad, muy débil en seguridad. Más tarde añadió: «Es positivo que haya salido, porque dijo que Irán no era una amenaza». «Irán sí era una amenaza. Todos los países se dieron cuenta de lo que Irán representaba como amenaza.

| etiquetas: irán , leavitt , trump , amenaza , joe , kent
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7 comentarios
7 1 0 K 90 actualidad
#1 Grahml *
Leavitt la semana pasada:

«Para dejarlo claro: no existe ninguna amenaza de ese tipo por parte de Irán hacia nuestra patria, y nunca la hubo.»
x.com/i/status/2032118372901527884

Se ponen estupendos negando amenazas por parte de Irán, y al segundo anuncian todo lo contrario

Más gilipollas, mentirosos e inútiles, imposible.
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tul #2 tul
#1 han llegado hasta ahi mintiendo descaradamente, no veo porque no van a poder seguir asi con la merma que tienen por votantes
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oceanon3d #3 oceanon3d *
#2 El votante conservador antepone la ideología, la ignorancia, a la razón. Son fanáticos incapaces de salir de su burbuja auto impuesta.

Si no mira las elecciones del domingo en CyL; cuarenta años quejándose pero votando a los mismos.

Hasta los huevos ya; que cada palo aguante su vela y que se jodan.
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oceanon3d #7 oceanon3d *
Reciente y calentita.

Dimite el director de la lucha antiterrorista de Estados Unidos por la guerra en Irán

Joseph Kent niega que Teherán representase una “amenaza inmediata” y denuncia la presión de Israel para forzar a Washington a lanzar la ofensiva en una carta enviada a Trump.

El alto cargo también responsabiliza de la guerra a la “presión desde Israel y su poderoso lobby estadounidense”. Kent ha volcado en redes sociales su mensaje, al que adjunta la misiva que ha enviado al…   » ver todo el comentario
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Mauro_Nacho #4 Mauro_Nacho
Es un amenaza para Israel y EE.UU. que quieren dominar Oriente Medio.
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Pointman #6 Pointman
Quizás por eso en su momento, se firmó un acuerdo con Iran, con la participación de un montón de países, y que funcionaba bastante bien. Acuerdo que Trump tiró por la borda sin más, por su ojeriza a Obama.
El gran empresario mostrando una vez más su visión y grandes dotes de negociación :wall:
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#5 rogerillu *
Todos sabemos quienes son la verdadera amenaza para la paz mundial. Y no es Irán.
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menéame