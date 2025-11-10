edición general
Trump indulta a 77 acusados de sabotear la victoria de Biden en 2020, incluido a Giuliani

El presidente Donald Trump concedió cerca de 80 indultos a partidarios que intentaron revertir la derrota electoral republicana en las elecciones de 2020, según publicó la oficina de indultos de la Casa Blanca este lunes 10 de noviembre. Entre los beneficiados por el mandatario estadounidense se encuentran su ex abogado personal Rudy Giuliani, su ex jefe de gabinete Mark Meadows, abogados, funcionarios y falsos electores acusados de trabajar en la anulación de la victoria Joe Biden.

mmlv
Intento de golpe de estado, hay que hablar claro
#13 Galton
#5 Otro intento de golpe de estado, hay que hablar claro...
Drebian
Que esta gentuza se atreva a llamar dictaduras a otras formas de gobierno, tiene cojones
sotillo #8 sotillo *
#2 Pues ya ves a la Cuca gritando que tenemos un gobierno dictador y dicharachero, digo, totalitario
karakol
No se entiende la absoluta parálisis de la sociedad estadounidense.

De los fanáticos MAGA no espero más que continúen alimentando a los leopardos comecaras, pero el resto de la población, la parte civilizada, tendría que tener las calles ardiendo todos los días ante este fascista.
pepel
Quiere tener su guardia pretoriana disponible, por si tiene que dar otro Golpe de Estado.
sotillo #9 sotillo
#6 ¿Por si? Si hubiera elecciones, que está por ver, las volvería a ganar por el 99% o sería robo a la democracia
pepel #10 pepel
#9 Tiene algunos jueces todavía en el Frente. Y no quiere bailar delante de cada uno.
Atusateelpelo
El mensaje es claro: tratad de socabar la democracia a mi favor y sereis perdonados si os pillan.
#12 XXguiriXX
Separación de poderes, bien gracias.
PaulDurden
Joder, dejó alguno dentro?
sotillo #7 sotillo
#1 Esto es lo que aquí se llama ir a calzón quitado, chupitos para todos y lo pasa a la cuenta de la Casa Blanca
#14 omega7767
repartiendo clemencia, es amor sin fondo, es todo un santo. Nada es suficiente para pagarlo, pero como mínimo se merece un nobel de la paz o una santa misa del papa
taSanás
Hay que reconocerle que el tío no para de hacer cosas, la leche!
