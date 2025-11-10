Trump indulta a 77 acusados de sabotear la victoria de Biden en 2020, incluido a Giuliani

El presidente Donald Trump concedió cerca de 80 indultos a partidarios que intentaron revertir la derrota electoral republicana en las elecciones de 2020, según publicó la oficina de indultos de la Casa Blanca este lunes 10 de noviembre. Entre los beneficiados por el mandatario estadounidense se encuentran su ex abogado personal Rudy Giuliani, su ex jefe de gabinete Mark Meadows, abogados, funcionarios y falsos electores acusados de trabajar en la anulación de la victoria Joe Biden.