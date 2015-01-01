Las conversaciones entre Trump y Putin no son más que una cortina de humo para una realidad más amplia: Rusia, China y los BRICS son ahora imparables. Danny Haiphong se unió a Rich Sanchez en Effect para analizar la humillación de Trump por parte de Rusia, la estrategia militar revolucionaria de China para Taiwán y los movimientos de los BRICS que han frustrado la agresión de Estados Unidos.
| etiquetas: trump , putin , ucrania , china , estados unidos , taiwán
Da igual cuándo leas esto.
Se ha dicho ya 1263 veces antes
Pero esta esta vez parece que sí
Estoy segura con esta propaganda tan fiable
Esto acabará y seguirá diciendo que Rusia perdió. Los bots son así.