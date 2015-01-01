Las conversaciones entre Trump y Putin no son más que una cortina de humo para una realidad más amplia: Rusia, China y los BRICS son ahora imparables. Danny Haiphong se unió a Rich Sanchez en Effect para analizar la humillación de Trump por parte de Rusia, la estrategia militar revolucionaria de China para Taiwán y los movimientos de los BRICS que han frustrado la agresión de Estados Unidos.