Trump humillado por Putin mientras Ucrania se desmorona y China pone en jaque a Taiwán

Las conversaciones entre Trump y Putin no son más que una cortina de humo para una realidad más amplia: Rusia, China y los BRICS son ahora imparables. Danny Haiphong se unió a Rich Sanchez en Effect para analizar la humillación de Trump por parte de Rusia, la estrategia militar revolucionaria de China para Taiwán y los movimientos de los BRICS que han frustrado la agresión de Estados Unidos.

#9 Grahml
Trump humillado.


Da igual cuándo leas esto.
ElenaCoures1 #2 ElenaCoures1
Ucrania se desmorona
Se ha dicho ya 1263 veces antes
Pero esta esta vez parece que sí
Estoy segura con esta propaganda tan fiable
aneolf #5 aneolf *
#2 Esta "propaganda" es de un canal de Youtube (una empresa estadounidense) de un ciudadano estadounidense, Rich Sanchez, que entrevista a otro ciudadano estadounidense, Danny Haiphong.
aneolf #6 aneolf
#4 No hará falta. Estados Unidos ha iniciado un lento, pero inexorable declive que le hará perder su hegemonía mundial tarde o temprano. Tanto Demócratas como Republicanos se han dado cuenta de ello y Trump, queriendo revertirlo, lo está acelerando.
#7 drstrangelove
La OTAN no puede con Rusia, con Irán ha estado la cosa ahí-ahí. Un frente nuevo en Taiwan sería inasumible. Dolorosa verdad que no quieren reconocer.
janatxan #1 janatxan
El problema es que un animal salvaje acorralado puede hacer cualquier cosa.
meneantepromedio #4 meneantepromedio
#1 Pues lo matas y asunto concluido.
#3 Barriales
#_2 Y tu has dicho un millón de veces lo mismo de Rusia.
#8 Dav3n
#3 No te esfuerces, las pruebas le dan igual, Ucrania resiste aunque su pirámide poblacional dé miedo, el país esté endeudado para la eternidad y toda una generación haya sido sacrificada para nada.

Esto acabará y seguirá diciendo que Rusia perdió. Los bots son así.
