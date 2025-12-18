Trump, historiador: el republicano reescribe el legado de sus predecesores en la Casa Blanca

El presidente coloca en una galería de la residencia presidencial placas que recuerdan con insultos y acusaciones sin base los logros de algunos de sus antecesores La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt emitió este miércoles un comunicado que afirma que las placas “contienen descripciones elocuentes de cada presidente y del legado que dejaron”. El lenguaje de esos pies de fotos parece directamente sacado, también tipográficamente, de los posts que el republicano suele publicar en su red social, Truth.