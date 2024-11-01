edición general
Trump hace mal en reírse de los milicianos de Venezuela

Hace mal Donald Trump en reírse de las milicianas venezolanas por su estatura y peso: fueron las mismas que, junto con unos pescadores de Chuao, reconocieron en 2020, una pequeña lancha que llevaba varios exmilitares venezolanos y dos exboinas verdes de las Fuerzas Especiales, cuyos planes eran entrar en Venezuela por la costa, asegurar un aeropuerto cercano y subir en un avión a Nicolás Maduro después de una captura fantástica, de esas de Misión Imposible, que solo en sus cabezas podía tener éxito.

Torrezzno
Que mal escribe el tal Bruno. Es prácticamente incomprensible

#3 pozz
Como no, el panfleto de Iglesias, dando palmas con la narcodictadura de Venezuela que tiene sumido a ese pais y su pueblo en la miseria mas absoluta. :palm:

Powertrip
#3 ¿qué pruebas hay de que Venezuela es una narcodictadura?

Pertinax
#4 Pocos dictadores tienen narcosobrinos.

salteado3
#4 Si lo dice USA no se cuestiona. Los asesinan en el mar porque tampoco hay que hacer juicios (ni dejar pruebas).

#9 pozz
#4 Han publicado ya las actas? :palm:

Que Venezuela es una narcodictadura dirigida por el cártel de los soles, lo sabe cualquiera que no sea un fanatico antioccidental con la mente podrida de odio. Venezuela tiene capacidad para ser uno de los paises mas ricos de todo el planeta, duplica en tamaño a España, tiene todo tipo de recursos naturales, y su pueblo es asquerosamente pobre en todos los sentidos, un pais sin futuro y sin esperanza cuyo gobierno está repleto de analfabetos corruptos y…   » ver todo el comentario

Josecoj
#4 Y las actas??

makinavaja
Los usanos también se reían mucho de los vietnamitas, pequeñitos, descalzos, sin uniforme, mal armados.... :-D :-D :-D :-D

salteado3
#1 Luego los ves en un desfile y se te parte el alma. Ganan por la tecnología, en cuanto les superen (ya están en ello) serán lo que son: abusones vulgares.  media

CharlesBrowson
Que tierno, como se nota que el no los suyos no pringarian en el frente


