Trump, de fracaso en fracaso

Por Guy Sorman | Un año después de su elección, es posible esbozar un balance de la presidencia de Donald Trump. Según él, sería el mejor presidente de la historia de los Estados Unidos, siempre dispuesto a hablar bien de sí mismo e insultar a sus adversarios. ¿Nunca antes Estados Unidos había estado tan bien? La realidad es todo lo contrario, como se puede juzgar al examinar, tema por tema, aquello de lo que él estaría más orgulloso.