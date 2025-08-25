edición general
Trump firma una orden para procesar a quienes quemen la bandera de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes una orden ejecutiva para procesar a quienes quemen la bandera de Estados Unidos como forma de protesta, pese a que el Tribunal Supremo ya falló que es una forma de libertad de expresión. "Si quemas una bandera, tendrás un año de cárcel, sin salidas anticipadas ni excepciones: es un año de cárcel. Si quemas una bandera, lo que estás provocando es incitar disturbios", dijo Trump mientras firmaba el documento en el Despacho Oval.

themarquesito #3 themarquesito
Quemar la bandera estadounidense está considerado como libertad de expresión desde la sentencia Texas v Johnson de 1989.
Por no hablar de que las leyes penales no se pueden modificar mediante orden ejecutiva
Eibi6 #6 Eibi6 *
#5 #3 o sabe que cuando llegue a su TS van a cambiar él critério en base sus huevos naranjas
Atusateelpelo #12 Atusateelpelo
#6 Para eso los ha puesto ahi en su 1ª legislatura, ¿no?
shinjikari #9 shinjikari *
#3 ¿Cuántas cosas ha hecho de las que no se podían hacer? La deriva del personaje es clara, aunque nos empeñemos en que no puede hacer las cosas que está haciendo.
MalvadoAspersor #10 MalvadoAspersor
#3 Con este TS, reelaboran la jurisprudencia en 5, 4, 3, 2...
alehopio #8 alehopio *
Dictar un acción en contra de las leyes a sabiendas es prevaricación cuando sea cometido por una autoridad en el ejercicio de sus funciones. Pero, si nadie puede juzgar al prevaricador entonces es dictadura.

En la dictadura da igual lo que digan las leyes porque se hace lo que diga el dictador que tiene poder suficientes para que no se pueda cumplir la legislación.

“Si nadie puede juzgar al prevaricador, la norma sobre prevaricación existe solo sobre el papel; y donde la ley no se cumple para quienes gobiernan, ya hay dictadura.”
victorjba #1 victorjba
Heil Trump
kinnikuman #7 kinnikuman
Freedom  media
Atusateelpelo #11 Atusateelpelo
Trump esta "tocando" todos los temas intocables en EEUU. Desde el ingles como lengua oficial hasta la bandera. Le falta oficialicar el cristianismo como la religion de EEUU y creo que poca cosa mas...
Atusateelpelo #14 Atusateelpelo
En un año y pico, cuando ya empiecen a sonar tambores de guerra para las proximas elecciones, a por eliminar el limite de 2 mandatos. Que no se diga.
mariKarmo #13 mariKarmo *
LIBERTAD Y CERVEZAS!!! VENEZUELAAA
#2 Javiersoler
Lo veo bien. Imaginaos quemar una lgtbi, delito de oído, una del islam, delito de oído, una trans y, delito de odio, una de yo que se... Lo que sea, delito de odio.

Que más la del país, joder que bien.
Forni #4 Forni
#2 Sí, si así sería precioso, pero no hijo, es solo la suya.
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso *
#2 En EE. UU., la Primera Enmienda protege actos expresivos, incluso la quema de banderas (por ejemplo, la bandera estadounidense).
El Tribunal Supremo lo ha confirmado en varios fallos, considerando que es una forma de protesta política o simbólica.

Vamos que se salta el dictamen del TS y la Primera Enmienda

Luego claro hay que contextualizar

Si el acto va acompañado de amenazas, intimidación o violencia hacia personas LGBTI, entonces puede considerarse un delito de odio.

También puede ser delito de daños a la propiedad si la bandera no es de la persona que la quema.
