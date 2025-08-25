Trump firma una orden para procesar a quienes quemen la bandera de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes una orden ejecutiva para procesar a quienes quemen la bandera de Estados Unidos como forma de protesta, pese a que el Tribunal Supremo ya falló que es una forma de libertad de expresión. "Si quemas una bandera, tendrás un año de cárcel, sin salidas anticipadas ni excepciones: es un año de cárcel. Si quemas una bandera, lo que estás provocando es incitar disturbios", dijo Trump mientras firmaba el documento en el Despacho Oval.
Por no hablar de que las leyes penales no se pueden modificar mediante orden ejecutiva
En la dictadura da igual lo que digan las leyes porque se hace lo que diga el dictador que tiene poder suficientes para que no se pueda cumplir la legislación.
“Si nadie puede juzgar al prevaricador, la norma sobre prevaricación existe solo sobre el papel; y donde la ley no se cumple para quienes gobiernan, ya hay dictadura.”
Que más la del país, joder que bien.
El Tribunal Supremo lo ha confirmado en varios fallos, considerando que es una forma de protesta política o simbólica.
Vamos que se salta el dictamen del TS y la Primera Enmienda
Luego claro hay que contextualizar
Si el acto va acompañado de amenazas, intimidación o violencia hacia personas LGBTI, entonces puede considerarse un delito de odio.
También puede ser delito de daños a la propiedad si la bandera no es de la persona que la quema.