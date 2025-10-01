Trump firma una orden ejecutiva que blinda a Qatar frente a Israel: "Cualquier ataque contra Qatar es un ataque contra EEUU"

"Los Estados Unidos considerarán cualquier ataque armado contra el territorio, la soberanía o las infraestructuras críticas del Estado de Qatar como una amenaza para la paz y la seguridad de los Estados Unidos", señala como primer punto la medida divulgada este miércoles por la Casa Blanca.
Los terroristas israelies han atacado hasta a EEUU y no ha pasado nada, nunca, porque controlan el dinero de EEUU.
O también se podría decir que borran con la manga lo que escriben con la mano.
Me recuerda un CEO muy loco que sufrí que andaba despidiendo gente random que le caía mal. RRHH los escondía una temporada y luego ya todo bien.
Los cercanos al panocho deben tener mucho invertido ahí para decir eso.