Trump firma una orden ejecutiva que blinda a Qatar frente a Israel: "Cualquier ataque contra Qatar es un ataque contra EEUU"

"Los Estados Unidos considerarán cualquier ataque armado contra el territorio, la soberanía o las infraestructuras críticas del Estado de Qatar como una amenaza para la paz y la seguridad de los Estados Unidos", señala como primer punto la medida divulgada este miércoles por la Casa Blanca.

Raul_Lomi #2 Raul_Lomi
Se acaban de comprar EA sport entre los dos, Qatar y el yerno de Trump, no vengáis a joder
jromero1974 #4 jromero1974
#2 no era Arabia Saudí?
#8 cangancho
#4 efectivamente es arabia saudi la que ha comprado ea sports
XtrMnIO #9 XtrMnIO
Y una mierda.

Los terroristas israelies han atacado hasta a EEUU y no ha pasado nada, nunca, porque controlan el dinero de EEUU.
Asnaeb #10 Asnaeb
Estoy con #9 esto es solo papel mojado para quedar bien de cara a la galería.

O también se podría decir que borran con la manga lo que escriben con la mano.
TodasHieren... #3 TodasHieren...
Esos delicados pasitos de baile hacia el Nobel de la paz...hasta que se acabe la función y vuelvan las patadas
cosmonauta #5 cosmonauta *
¡Mañana no se acuerda!

Me recuerda un CEO muy loco que sufrí que andaba despidiendo gente random que le caía mal. RRHH los escondía una temporada y luego ya todo bien.
jromero1974 #1 jromero1974
At good hours, green sleeves
EsanZerbait #7 EsanZerbait
Mañana se le moja el papel, usa no ha sido nunca fiable
#6 jaramero
Ucrania 2.0.

Los cercanos al panocho deben tener mucho invertido ahí para decir eso.
Manuel_A. #11 Manuel_A.
Podría decir lo mismo de Ucrania.
