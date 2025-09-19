Trump firma decreto que impone una tarifa de US$ 100.000 a visas H-1B

El presidente Donald Trump firmó este viernes un decreto que impone una tarifa de US$ 100.00 a las solicitudes para las visas H-1B en “un esfuerzo por frenar el uso excesivo del programa”. “Necesitamos grandes trabajadores, y esto prácticamente asegura que eso es lo que va a suceder”, dijo Trump desde la Oficina Oval, donde funcionarios detallaron cómo la medida incentivaría a las empresas a emplear trabajadores estadounidenses mientras aún proporciona una vía para contratar trabajadores extranjeros altamente calificados en campos especializado