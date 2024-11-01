edición general
Trump extiende el caos en la Oficina de Estadísticas Laborales al retirar a su nominado para dirigirla

El presidente Donald Trump nombró el mes pasado al economista conservador EJ Antoni como director de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), tras destituir a Erika McEntarfer después de que presentara cifras de empleo que reflejaban un estancamiento en el mercado laboral. Antoni estaba previsto para comparecer ante un comité del Senado en una audiencia de confirmación para el cargo, desde el que dirigiría una agencia clave con unos 2.000 empleados.

#2 Grahml *
Parece ser que ni sustituyendo a la responsable anterior de publicar las estadísticas de empleo que tanto disgustaban a Trump se han logrado mejorar los datos laborales.

meneame.net/story/trump-despide-directora-estadisticas-laborales-ee-uu
4 K 68
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Suena Tony Cantó para sustituirle ... o Camacho. :-D
1 K 27
Yorga77 #5 Yorga77
#1 ¿El presidente Camacho? Yo creo que el bueno de Terry seria mil veces mejor que el racista y ignorante de Trump. :troll:
0 K 16
#3 ombresaco
¿quién necesita calcular una estadística pudiendo dictar los resultados?
1 K 15
SeñorPresunciones #4 SeñorPresunciones
Se no me ajunta lo diho cho voy y te deshpido.
0 K 12

