Trump extiende el caos en la Oficina de Estadísticas Laborales al retirar a su nominado para dirigirla

El presidente Donald Trump nombró el mes pasado al economista conservador EJ Antoni como director de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), tras destituir a Erika McEntarfer después de que presentara cifras de empleo que reflejaban un estancamiento en el mercado laboral. Antoni estaba previsto para comparecer ante un comité del Senado en una audiencia de confirmación para el cargo, desde el que dirigiría una agencia clave con unos 2.000 empleados.